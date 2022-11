Wytewa Roeselare One tegen Blankenberge: “Gaan vol voor overwinning”

In tweede landelijke kent Wytewa Roeselare One een moeizame start. Zaterdag speelt het op verplaatsing tegen Blankenberge en verwacht zich daar aan een sterke tegenstander.

“Tot nu toe kunnen we niet echt tevreden zijn over onze behaalde resultaten dit seizoen”, opent de 20-jarige Jamie-Lee Vandewynckele uit Brugge die op de twee of de drie speelt in haar eerste seizoen bij Wytewa Dames One. Zij volgt haar laatste jaar ergotherapie.

“Komend weekend nemen we het op verplaatsing op tegen Blankenberge One. Ik verwacht mij aan een sterke en gedreven tegenstander. Ook Blankenberge verloor reeds een paar keer dit seizoen, maar iedereen kan van iedereen winnen of verliezen in deze reeks. Wij gaan uiteraard vol voor de overwinning zaterdag.”

Top 4 is ambitie

“Dit seizoen is het echt heel moeilijk om de tegenstanders in te schatten en waar we ons aan kunnen verwachten. Het zal een kwestie zijn van sterk en gefocust te starten en om dit gedurende de volledige match te kunnen volhouden om zo het laken naar ons toe te trekken en de overwinning veilig te stellen. We ambiëren dit seizoen toch een plaats in de top vier. Om ons daar te kunnen plaatsen op het einde van het seizoen, zullen we alles uit de kast moeten halen en resultaten neerzetten in de komende wedstrijden. We zijn in ieder geval een heel hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat en het hoofd niet laat zakken. Dat is alvast een positieve en belangrijke eigenschap waar we over beschikken in ons team. Die ingesteldheid kan je ook terugvinden op het veld en we kunnen niet anders dan verwachten dat de resultaten hierdoor zullen volgen.” (RV)

Zaterdag 12 november om 18 uur: Basket Blankenberge One – Wytewa Roeselare One.