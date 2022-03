Wytewa Roeselare heren One kent dit seizoen heel wat blessureleed: “Elke wedstrijd is afwachten welke spelers fit zijn”

Wytewa Roeselare One kent een moeilijk seizoen in eerste provinciale. De ploeg kampte al met heel wat blessures en afwezigheden om tal van andere redenen. Zaterdag wacht Middelkerke, waartegen het donderdagavond ook in actie kwam.

“Vorige week was ik helaas ziek, waardoor ik niet kon meedoen in de wedstrijd tegen Deerlijk-Zwevegem”, opent de 32-jarige Brecht Duyck uit Zwevegem die op de 3 of 4 speelt bij Wytewa Roeselare. “Jammer, want ik keek uiteraard wel uit naar deze wedstrijd aangezien ik zelf in Zwevegem woon. Onze ploeg verloor de wedstrijd met 69-51, maar Deerlijk-Zwevegem staat dan ook tweede in de ranking.”

“We hebben dit seizoen al veel blessures en afwezigen om allerlei andere redenen gehad dus het is iedere wedstrijd moeilijk om in te schatten wat we ervan mogen verwachten. Het hangt wat af van de spelers waarover we beschikken op dat moment en ook met hoeveel we zullen zijn naar wisselmogelijkheden toe.”

Moeilijke verplaatsing

“Dit weekend is niet anders. We nemen het twee keer op tegen Mibac Middelkerke One. Dit op drie dagen tijd. Één keer uit en één keer thuis. Middelkerke ken ik niet zo goed als ploeg, maar ik weet wel dat het nooit een aangename verplaatsing is. Zeker op een weekdag om negen uur ’s avonds. Het zal ook nu weer te zien zijn op welke en hoeveel spelers we zullen kunnen rekenen om een goed resultaat te kunnen neerzetten.”

“Dit seizoen is er voor ons eentje vol blessures. De ene is al wat langer buiten strijd dan de andere. Sander Baert en Maxim Esprit zijn lange tijd out. Aaron Walrave, Robin Robaeys, Gilles Bernaert en mezelf zijn kortere periodes out geweest en dan is er ook nog kersverse papa Karel Rommens. Een hele waslijst dus aan spelers die wel al eens aan de kant stonden om diverse redenen.”

“We hebben een veel te wisselvallig seizoen, maar dat zal zeker een van de hoofdredenen zijn. We kunnen dus over het algemeen gezien niet echt tevreden zijn over onze plaats in het klassement. Al valt het natuurlijk ook te relativeren door de vele afwezigen en de vele verschuivingen die we telkens moeten uitvoeren”, besluit Brecht Duyck. (RV)

Zaterdag 12 maart om 20.45 uur: Wytewa Roeselare One – Mibac Middelkerke One.