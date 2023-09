Wytewa Roeselare heren One ambieert een topvijfpositie

De heren van Wytewa Roeselare One, dat uitkomt in eerste provinciale, behouden grotendeels dezelfde kern, waardoor ze al goed op elkaar ingespeeld zijn. De ploeg ambieert dan ook zeker een plek in de top 5. Vrijdagavond ontvangt het Wikings Kortrijk.

“De voorbereiding is goed verlopen. We speelden in een mooie poule voor de beker van Vlaanderen”, opent de 26-jarige spelverdeler Mathieu Vanfleteren uit Zwevegem, die apotheker is in Heestert. Hij kwam twee jaar geleden van Izegem naar Wytewa. “Daar werkten we vier wedstrijden af op twee weken tijd. Wevelgem, Finexa B en Houtem waren sterke tegenstanders die allemaal in de landelijke reeksen spelen. Met Denderleeuw kwamen we dan ook een andere eerste provincialer tegen. We gebruikten deze wedstrijden als oefenwedstrijden waar het resultaat minder belangrijk was. Het belangrijkste was om klaar te zijn voor de competitie.”

“We hebben dit jaar grotendeels dezelfde ploeg als vorig jaar. Daardoor zijn er ondertussen al heel wat automatismen en zijn we goed ingespeeld op elkaar. Stijn Duyck – broer van Brecht – kwam ons versterken en ook Tomma Boeve (jeugd) maakt dit jaar deel uit van de selectie. Vorige jaren hadden we vaak te maken met heel wat blessures, dus we hopen dit seizoen daar eens van gespaard te blijven. Mochten we daar toch in de problemen komen, staat er voldoende jeugdig talent klaar om dit op te vangen.”

Gezonde ambitie

Vrijdagavond speelt Wytewa tegen Wikings Kortrijk. “De tegenstand is moeilijk in te schatten bij het begin van de competitie. Het is wel zo dat Wikings Kortrijk altijd sterk voor de dag komt. Ze hebben een ervaren ploeg die het vele tegenstanders kan lastig maken in onze reeks. Ik onthoud van vorig seizoen dat we tegen hen goeie wedstrijden speelden en dus hoop ik dat we dit opnieuw kunnen herhalen. We mogen gerust gezonde ambitie tonen en een plek in de top vijf moet absoluut mogelijk zijn.” (RV)