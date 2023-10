Wytewa Roeselare dames Two hoopt op meer punten

De tweede damesploeg van Wytewa Roeselare kende een pittig seizoen vorig jaar in eerste provinciale en hoopt om dit jaar beter te doen. Zondag treffen ze Wielsbeke, dat vijfde staat. Het wordt belangrijk om met een positieve mindset de wedstrijd aan te vangen.

“Zelf heb ik twee weken van de voorbereiding gemist omdat ik op reis was, maar we hebben ons best gedaan om iedereens conditie op punt te brengen”, opent de 18-jarige vleugelspeelster Lieselot Deforche uit Roeselare die een educatieve bachelor lager onderwijs volgt. “We waren niet altijd met veel aanwezig, dus 5 tegen 5 hebben we niet vaak kunnen doen. De trainingen kunnen op vlak van intensiteit volgens mij beter. Ons doorzettingsvermogen is goed en we geven niet op, wat een goede eigenschap van de ploeg is. Vorige week namen we het op tegen Heuvelland. De wedstrijd tegen Heuvelland was over het algemeen niet slecht, maar het kan altijd beter. We moeten beter leren overdribbelen en onszelf vrijspelen, zodat de persoon die opdribbelt sneller de bal kan overspelen. Verder moeten we leren om harder te spelen en ons niet te laten doen in de verdediging.” Komend weekend treft Roeselare Wielsbeke en dat belooft een moeilijke wedstrijd te worden. “Wielsbeke staat op de vijfde plaats in de rangschikking en wij staan op dit moment laatste, dus we weten dat het een lastige match zal worden, maar we proberen ons niet bang te laten maken. Het is belangrijk om met een positieve mindset de match te beginnen en erin te geloven.”

Blessure

“We hebben een pittig seizoen achter de rug met één winst, dus we hopen dit seizoen zeker nog eens te winnen en hopelijk meer. We hebben wel vooruitgang geboekt in vergelijking met vorig jaar, dus dat is alvast positief. Onze post, Femke Duck, is op dit moment geblesseerd aan haar voet door een verkeerde beweging op de oefenmatch, wat heel vervelend is, aangezien Femke een grote aanwinst is voor onze ploeg. We hopen haar zo snel mogelijk te recupereren.”

Zondag 8 oktober om 13 uur: Wytewa Roeselare Two – Bobcat Wielsbeke One.