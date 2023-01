Wytewa Roeselare dames One strijdt tegen degradatie: “Na de herindeling telt elke match”

In tweede landelijke staan de dames van Wytewa Roeselare momenteel helemaal onderin. Bij aanvang van het seizoen had de ploeg nog op een plaats in de top vier gerekend. Nu wil het koste wat kost de degradatie zien te vermijden. Met Avanti Brugge en Blankenberge heeft het twee belangrijke degradatieduels voor de boeg.

“We hadden bij de start van het seizoen niet verwacht onderaan in het klassement te staan”, opent de 27-jarige guard Elien Casier uit Kuurne, die werkt als laborante. Zij is ondertussen aan haar negende seizoen toe bij Wytewa en speelde voorheen bij Kortrijk Spurs. “Onze ambitie bij aanvang van de competitie was om in de top vier te staan. We zijn een team dat goed samenhangt en voor de overwinning wil vechten, dus dit was een goed uitgangspunt.”

“Als je naar de resultaten kijkt, kunnen we nog niet echt tevreden zijn over dit seizoen. We spelen geen slechte matchen, maar kunnen niet genoeg afstand nemen van de tegenstander om de match en de overwinning naar ons toe te trekken. In de match van vorige week tegen Futuria Gent One begonnen we ook sterk aan de wedstrijd, maar we konden dit niet doorzetten tot het einde. Hierdoor kon Futuria ons bijblijven en ook terug in de wedstrijd komen.”

“We spelen geen slechte matchen, maar winnen lukt maar niet”

“Zaterdag nemen we het op tegen Avanti Brugge, dat twee plaatsen boven ons staat en twee punten meer telt. Een belangrijk degradatieduel dus. Avanti zal net als ons vol voor de overwinning gaan. We verwachten ons aan een match met twee gedreven ploegen waar we voor iedere bal zullen moeten vechten.”

Degradatie vermijden

“Vóór de herindeling van de competitie hebben we nog twee belangrijke matchen tegen Avanti en Blankenberge, dat momenteel net boven ons staat met één punt meer. Dit zijn twee ploegen die ook zullen gaan voor de overwinning en waar we van bij de start van de wedstrijd klaar zullen moeten zijn als we de wedstrijd naar ons toe willen trekken en de overwinning veilig stellen.”

“Na de herindeling telt iedere match. Belangrijk zal zijn dat we goed aan de match starten en als we ons niveau veertig minuten volhouden, kunnen we een degradatie zeker nog vermijden. We missen op dit moment twee spelers in de kern. Guard-forward Marie Roelstraete is momenteel geblesseerd aan haar enkel. Ook post Elian Rysselinck is out na een operatie.” (RV)

Zaterdag 28 januari om 18 uur: Avanti Brugge Two – Wytewa Roeselare One.