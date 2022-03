Wytewa Roeselare dames One staat voor belangrijk duel om behoud in tweede landelijke A: “Degradatiestrijd was niet verwacht”

De dames van Wytewa Roeselare hebben dit weekend een belangrijk duel tegen Avanti Brugge voor het behoud in tweede Landelijke A. Heel wat dames stopten tijdens het seizoen. Neem daar nog eens corona en blessures bij, en het werd een heel moeilijk jaar voor Wytewa.

“Komend weekend nemen we het op tegen Avanti Brugge. Ik heb geen bepaalde verwachtingen van die wedstrijd. We proberen iedere wedstrijd te tonen wie we zijn, maar dat is niet altijd evident”, zegt de 22-jarige forward en post Ceres Meutermans uit Wevelgem, die in het onderwijs staat.

“Het kan wel een belangrijk duel zijn voor het behoud. We hadden niet verwacht dat dit ons zou overkomen, maar doordat er veel speelsters zijn uitgevallen of gestopt, konden we niet altijd op een hoog niveau trainen. De coach deed er natuurlijk alles aan om dat wél te doen, maar als je niet met tien bent op training, is ook dat niet evident. En door corona moesten we ook enkele wedstrijden afwerken met niet echt veel speelsters.”

Ambiance

“We zouden veel meer wedstrijden kunnen winnen. We zijn sterker, maar tonen niet altijd wat we waard zijn. Alle ploegen in onze reeks zijn zeker haalbaar voor ons. We proberen in ieder geval nog zoveel mogelijk te winnen. De ambiance blijft wel altijd in ons team en dat houdt het leuk. Het vijfde quarter is sowieso van ons. Sfeer en gezelligheid krijgen bij ons tien op tien.”

Verlengd

Het is ondertussen Meutermans’ derde seizoen bij Wytewa Roeselare. Voordien speelde ze bij Kortrijk. “Ook volgend jaar blijf ik normaal gezien bij Roeselare spelen”, besluit Meutermans. (RV)

Zondag 20 maart om 17 uur: Avanti Brugge Two – Wytewa Roeselare One.