Wytewa One treft Wytewa Three in bekerduel

Vrijdagavond wordt het voor beide ploegen een thuiswedstrijd in de Beker van West-Vlaanderen. De One en de Three van Wytewa Roeselare staan er tegenover elkaar. Eén ploeg stoot dus sowieso door, anderzijds is het ook zeker voor één ploeg het eindstation.

“In de voorbereiding speelden we veel wedstrijden tegen ploegen uit hogere reeksen. We speelden vaak drie quarters goed mee. In het vierde quarter verloren we dan vaak de wedstrijd. Hierdoor waren we wel goed voorbereid op de start van de competitie”, opent de 22-jarige power forward Willem Nachtergaeleuit Poperinge, die zijn eerste seizoen bij Wytewa Roeselare speelt en overkomt van Falco Gent. “We wisten tot nu toe zes van de zeven wedstrijden te winnen. We kunnen dus wel zeggen dat we een goede start hebben genomen.”

De One van Wytewa wil dan ook graag meespelen voor de top. “We hebben een brede ploeg waarin de bank even sterk opkomt als de basisspelers”, weet Willem. “Iedereen kan iedere match uitblinken. Zoals we nu bezig zijn, gaat het de goede richting uit. Iedereen is heel gemotiveerd om te blijven presteren.”

Vrijdagavond is er de bekerwedstrijd tegen de Three. “Persoonlijk ken ik de derde ploeg van Wytewa nog niet zo goed aangezien ik er nog maar sinds dit seizoen speel. Ik vermoed dat ze zeker gemotiveerd zullen zijn om tegen ons te winnen. Op papier zijn wij de betere ploeg en zouden we dus zeker de overwinning naar ons toe moeten kunnen trekken”, zegt hij.

Speciale thuismatch

“Het is voor beide ploegen een thuismatch, dus de sfeer zal zeker goed zitten. De supporters kunnen niet voor de foute club supporteren.” De One treedt aan zonder Robin De Cloedt, Gianni Clarysse en Victor Bostyn, die out zijn wegens blessures.

Sowieso verlaat één van de Wytewa-ploegen dus het bekerverhaal. “Ik bekijk liever de positieve kant van het verhaal. We zijn zeker dat één ploeg van Wytewa Roeselare doorgaat naar de volgende ronde”, besluit Willem. (RV)