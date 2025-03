Wytewa One nog vol voor vierde plaats

In eerste provinciale staan de heren van Wytewa Roeselare op een zesde plaats. Dat is iets lager dan ze geambieerd hadden, maar weliswaar met evenveel punten als nummer vijf en vier in de rangschikking. Met nog vijf wedstrijden te gaan is die vierde plaats ook nog het hoogst haalbare.

“De ambitie van onze heren One bij de start van het seizoen was om de top drie in eerste provinciale te behalen”, opent de 22-jarige forward Tomma Boeve uit Roeselare.

“Momenteel staan we op vijf matchen van het einde van het seizoen op een zesde plaats in de competitie en is de vierde plaats nog het hoogst haalbare dit seizoen. Vooral in de matchen tegen de hoger geklasseerde ploegen hebben we wisselvallig gepresteerd en wisselden we goeie quarters met zwakke af. Een constant goed niveau aanhouden in deze topmatchen is ons werkpunt.”

Provinciale Beker

“Maar dit seizoen hebben we wel nog een mooie uitdaging. We spelen op 17 mei namelijk de finale van de beker van West-Vlaanderen bij de senioren, waar we als groep enorm naar uitkijken. Hopelijk kunnen we de beker naar Roeselare meebrengen”, stelt Tomma.

Momenteel ligt de focus eerst nog volledig op de competitie, want Roeselare wil nog vol voor die vierde plaats strijden dit seizoen. Vrijdagavond nemen de Roeselarenaren het voor eigen publiek op tegen Tielt, dat achtste staat en vier punten minder telt.

“Enerzijds wonnen we in de heenmatch in Tielt en speelden we daar één van onze betere matchen van het seizoen met een goeie verdediging en een vlot scorende aanval”, analyseert Tomma Boeve. “Anderzijds heeft Tielt dit seizoen als nieuwkomer in eerste provinciale ook al een aantal mooie resultaten neergezet en wist het te verrassen tegen een aantal van de topploegen uit onze reeks. Het belooft dus sowieso een bijzonder interessant duel te worden en we hebben zeker nog niet gewonnen.” (RV)

Vrijdag 21 maart om 21 uur: Wytewa Roeselare One – Midwest All-In Garden Tielt One.