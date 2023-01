Wytewa Heren Two spelen topper tegen Tielt: “Niet op onze lauweren rusten”

De heren van Wytewa Roeselare Two beginnen 2023 op de tweede plaats in tweede provinciale. De ploeg is heel tevreden met die plaats, maar de spelers beseffen dat het seizoen nog lang is. Vrijdagavond wacht de topper tegen Tielt dat derde staat.

“Van de heenronde heb ik niet veel meegepikt door een aanslepende blessure”, opent de 21-jarige guard Emile Declercq uit Kortrijk die orthopedagogie aan de Hogent studeert. Het is zijn tweede jaar bij Roeselare. “De ploeg begon het seizoen goed en die lijn werd doorgetrokken. De ploeg is tevreden met de plaats waar we staan en de behaalde resultaten. We zijn tevreden omdat de ploeg toch iets anders in elkaar zat dan vorig jaar. Door de nieuwe indeling van de reeksen zou het super zijn om bij de eerste vier te eindigen om een terugronde zonder zorgen te beleven.”

Rustig seizoen

“Vrijdag spelen we de topper tegen Tielt. Het zal afwachten zijn wat de wedstrijd brengt. Hopelijk heeft de ploeg de winterbreak goed verteerd en kunnen we er meteen invliegen met een overwinning tegen een ongetwijfeld sterk gemotiveerd Tielt. Bij de start van het seizoen was niet zakken het voornaamste denk ik. We zijn op de goede weg maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Het is momenteel moeilijk te zeggen hoe haalbaar onze doelstelling is. Als we de eerste vier halen, is dat doel al geslaagd en hebben we een rustig seizoen. Zo niet wordt het een terugronde met grote inzet. Onze guard Yullian is geblesseerd. Die heeft een operatie ondergaan en moet nog rekenen op enkele weken om terug te geraken. Ikzelf kom terug uit blessure na een slecht helende spierscheur. Matchen spelen, zit er nog niet meteen in. Ik moet eerst weer in conditie komen en het ritme te pakken krijgen.” (RV)

Vrijdag 13 januari om 21 uur: Wytewa Roeselare Two – Basket Tielt One.