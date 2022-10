Wytewa dames One verwacht sterk Aalst: “Match voor wie zege het meeste wil”

De eerste damesploeg van Wytewa Roeselare verloor in tweede landelijke tegen BBC Houtem, maar dat is volgens Jolien Verkruysse geen weerspiegeling van de sterkte van hun team. Ze verwacht dat Wytewa dat de komende weken ook snel zal bewijzen.

“We zijn het er allemaal over eens dat het tegen Houtem zeker geen goeie partij was”, zegt de 27-jarige forward en post uit Lauwe die momenteel wel op guard speelt. Na een goede tien jaar bij Kortrijk Spurs is ze nu bezig aan haar zesde seizoen bij Wytewa. “Zowel in aanval als in defence schoten we te kort en haalden we ons niveau niet. Zoals altijd is dat een les om mee te nemen. Dit was hoe het niet moest.”

“We zitten in een poule waarin iedereen aan elkaar gewaagd is, dus ik verwacht van Aalst zondag zeker een harde wedstrijd, waarin elke minuut zal tellen. Het zal erop aankomen wie de overwinning het meeste wil. De zaken waarin we tegen Houtem te kort schoten, zullen zeker een stuk beter moeten als we tegen Aalst willen winnen.”

Top vijf

“Onze ambitie? De top vijf. We zijn een groep die aan elkaar hangt en samen vecht. Eens we elkaars kwaliteiten ten volle benutten, zie ik geen enkele reden waarom wij geen top vijf kunnen spelen. Het verlies van afgelopen weekend is geen weerspiegeling van de sterkte van ons team. We kunnen beter en ik ben ervan overtuigd dat dit snel zal blijken in de komende wedstrijden.”

“Momenteel is er maar één geblesseerde in het team – helaas ikzelf. Ik brak tijdens een bekerwedstrijd in Antwerpen twee middenhandsbeentjes. Na een operatie, een kleine maand geleden, ben ik nog aan het revalideren. Ik mik erop om eind november weer op het veld te staan.” (RV)