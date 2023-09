Wytewa dames One neemt risico’s

In tweede landelijke dames B kon Wytewa dames One de eerste competitiewedstrijd niet winnen. Een aantal belangrijke speelsters zat nog in de ziekenboeg. De ploeg hoopt hen zondag te recupereren voor de wedstrijd tegen Kortrijk.

“We tellen met Cara Van Wynsberghe, Celine Wybo, Julie Flamey, Kjell Ketelers en mezelf vijf nieuwe spelers. Een relatief nieuwe ploeg met nieuwe coach is altijd wat zoeken”, opent de 30-jarige guard Julie Devick uit Hooglede, die leerkracht is in de Koningsdale Steinerschool in Ieper. Het is haar eerste jaar bij Roeselare. Daarvoor speelde ze één jaar bij Wevelgem en haar jeugd bij BBC Ieper. “We hebben allerlei matchen gespeeld en stonden iedere keer ons mannetje. Zowel op als naast het veld zijn we een hecht team. Ik denk dat de intensiteit goed zit. We spelen echt voor elkaar. Daarnaast zijn er natuurlijk nog punten ter verbetering. We spelen met veel risico waardoor de balverliezen snel oplopen. Ook easy scores laten we nog te vaak liggen.”

“Jammer genoeg moest ik de eerste competitiematch tegen BC Grimbergen One uitzitten wegens een blessure. Deze match begonnen we met grote vechtlust. Al snel hadden we een voorsprong. Maar in het tweede quarter liepen ze over ons. We scoorden niet en lieten veel shots toe. In de tweede helft waren we elkaar waardig. We speelden verlengingen maar kwamen snel zes punten achter en verloren.”

Terugkeer

Zondag neemt Wytewa het op tegen Kortrijk Spurs Three. “Komende match zal voor ons opnieuw een uitdaging worden. Maar onze kansen liggen iets hoger. Enkele mensen komen terug uit blessure. Daarnaast misten we deze week nog een paar sterke speelsters die volgende week wel zullen aansluiten. We gaan er dus volledig voor. Als we ergens in het midden van de rangschikking eindigen dit seizoen, zou dat zeker niet slecht zijn”, besluit Julie Devick.

Julie Flamey zal waarschijnlijk volgende week weer aansluiten, net als Marie Hoogmartens. (RV)