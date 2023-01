Wout Devos volgt volgend seizoen zijn coach richting Gentson

Wout Devos speelt momenteel bij de Three van KBGO Finexa Basket@Sea, maar is bezig aan zijn laatste wedstrijden bij de kustploeg. Volgend seizoen volgt hij coach Bert Wyseur naar Jeugd Gentson dat momenteel in tweede landelijke aantreedt.

Zijn keuze voor Gentson was snel gemaakt. “Ik wou na dit seizoen absoluut een niveau hoger spelen”, vertelt Wout Devos. “Nadat coach Bert Wyseur had toegezegd bij Gentson vroeg hij direct of ik mee wou naar Gentson. Het is een ploeg met enorm veel ambitie en zal een volledige nieuwe ploeg hebben met veel jonge spelers. Gentson heeft als doel om binnen een aantal jaren de grootste club van Gent te worden. Ook Bert Wyseur speelde een belangrijke factor bij het maken van mijn keuze. Hij is een coach die enorm basketintelligent is en 200 procent in mij gelooft. De voorbije twee jaren heb ik dankzij hem grote stappen gezet op basketvlak en qua mindset.”

Extra vertrouwen tanken

KBGO Three staat met twee nederlagen op een virtuele tweede plaats in eerste provinciale. Dit weekend staat een duel met Sijsele op de agenda. “De heenmatch konden we makkelijk winnen. Deze match speelt geen rol meer want wij zitten sowieso bij de top vier en zij niet. Toch willen we deze match absoluut winnen om extra vertrouwen te tanken. Ook zal het afwachten zijn wie allemaal aanwezig zal zijn door de examens.”

De doelstellingen voor de tweede ronde zijn duidelijk. “Niets moet, alles mag. We moeten tegen sterkere ploegen spelen uit de andere reeks. We staan slecht één match achter op de eerste plek, dus alles is mogelijk. Hopelijk kunnen we een paar sterkere ploegen uit de andere reeks verrassen.” (BV)

Zondag 29 januari om 15 uur: Basket Sijsele Two – KBGO Finexa Basket@Sea Three.