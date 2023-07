Woensdag kent Filou Oostende z’n tegenstanders in Basketball Champions League

Woensdag vindt in het House of Basketball in Mies (Zwitserland) de loting voor de achtste editie van de Basketball Champions League plaats.

Landskampioen Filou Oostende kent dus woensdag z’n tegenstanders in de poulefase van de Basketball Champions League. De 29 rechtstreeks gekwalificeerde clubs, waaronder Filou Oostende, zijn ondergebracht in vier groepen. Daarvoor baseert de organisatie zich op de ranking van de clubs in de drie voorbije seizoenen. In die rangschikking is Oostende de twintigste van negentig clubs. Hierdoor behoren de Zeekapiteins tot pot 2 en vermijden ze als tegenstanders al zeker Galatasaray Istanbul, Darussafaka Istanbul, Rytas Vilnius, Igokea, Bonn (winnaar van de vorige Champions League), Ludwigsburg en Szombathely. Uit elk van de vier potten wordt telkens een team geloot om de acht poules van de reguliere competitie samen te stellen.