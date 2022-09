WK zit erop voor Emma Meesseman

De Belgian Cats behaalden tegen Bosnië en Herzegovina de derde overwinning op rij op de FIBA World Cup. Domper op de feestvreugde was de blessure van Emma Meesseman.

In de gewonnen wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (85-55) moest Emma Meesseman de partij aan het begin van de derde quarter geblesseerd verlaten. Na een MRI-scan in het ziekenhuis blijkt het om een blessure ter hoogte van de diepe kuitspier links te gaan, met onmiddellijke terugtrekking uit de competitie tot gevolg.

Dat laten de Belgian Cats weten op Twitter.

@EmmaMeesseman has been ruled out with a calf injury. More on https://t.co/79pUX6sWbX



