Wim Van Britsom neemt Avanti Brugge over

Bij Avanti Brugge hebben ze er niet lang over gedaan om een nieuwe coach te vinden. Amper 48 uur nadat het ontslag van Werner Rotsaert aanvaard werd, zit Wim Van Britsom klaar als opvolger.

Daags na de gewonnen wedstrijd tegen Zottegem kreeg Werner Rotsaert een e-mail waarin hem bij monde van de voorzitter gevraagd werd om meer jongeren een kans te geven in zijn One-ploeg. Dat schoot bij de coach in het verkeerde keelgat en hij diende prompt zijn ontslag in. Dat werd na een korte bespreking aanvaard.

Het was de bedoeling dat Alexander Albrecht en Johan Boone de ploeg tijdelijk zouden leiden, maar dat intermezzo blijkt van heel korte duur. Met Wim Van Britsom werd zopas een overeenkomst gesloten voor samenwerking op lange termijn en hij zal de ploeg vanaf nu onder zijn hoede nemen.

Van Britsom wordt volgende maand 45 jaar en verdiende ondertussen meerdere strepen. Tot vorig jaar was hij coach van Kontich (TDM1) en daarvoor was hij ook al assistent op het hoogste niveau, met name bij Brussels. Als speler speelde hij in tweede nationale bij Damme, Wevelgem en Temse.

De Waaslander is beroepsactief als leraar aan het KTA in Beveren en is één van de directors van de Waasland Education Basketball Academy. De opdracht voor de nieuwe coach en de ambitie van Avanti zijn ongewijzigd: doorstoten naar de nationale reeksen. (MD)