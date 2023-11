Wim Dervaux mikt met VK Iebac Two op top vijf

Na een vrij weekend is VK Iebac Ieper Two klaar voor de achtste competitiematch van het seizoen. Zondag komt BBV Oedelem Two op bezoek. Beide basketbalploegen wonnen vijf van hun zeven matchen.

Wim Dervaux (43) is de coach van VK Iebac Ieper Two. Vorig seizoen won de Wervikaan met zijn ploeg de titel in vierde provinciale en ook nu draaien ze bovenin mee. “Het grootste deel van de groep is gebleven. Met Mike Sercu verloren we veel ervaring en gestalte. Mike stapte over naar de A-ploeg”, vertelt Wim. “Wannes Wildemeersch versterkte de rangen. Hij is een ander type dan Mike, maar zeker een meerwaarde. Zelf speelde ik dit jaar nog niet. Ik zat al in spelersplunje op de bank, maar het is de bedoeling dat ik enkel in nood in actie kom.”

Promovendus

VK Iebac Ieper Two startte het seizoen met vijf op zeven. “Als promovendus zijn dat mooie cijfers. De matchen die we verloren waren we wel slecht. Op de openingsspeeldag begonnen we met een valse noot tegen ACJ Brugge One met 61-35 en op speeldag vier kwam Holstra Wings Wevelgem-Moorsele Three winnen met 53-68. We misten in die matchen wel enkele belangrijke spelers. Mochten we toen compleet gestaan hebben, had het een ander verhaal kunnen zijn. Defensief staat het goed bij ons, offensief mag het wel nog wat meer zijn.”

Vorig weekend speelde de ploeg niet. “We hadden de match tegen Bebita Eernegem One vooruitgeschoven en speelden zo twee dagen na elkaar. Eerst tegen Eernegem en daags nadien de bekermatch tegen Racing Brugge Three. We konden beide matchen winnen.” Zondag komt BBV Oedelem Two op bezoek. “Ik verwacht een jonge en stevige tegenstander. Ze hebben evenveel winstmatchen, het wordt een spannende wedstrijd. Na ons speelt Iebac One tegen de One-ploeg van Oedelem.”

Terugkeer Rambour

Wim: “We ambiëren dit seizoen de top vijf en hopen dat we gespaard kunnen blijven van extra blessures. Chesney Rambour is er weer bij nadat hij in de voorbereiding een spierscheur opliep. Een meerwaarde op en naast het veld”, aldus de verpleegkundige bij AZ Delta. (API)

Zondag 19 november om 16 uur: VK Iebac Ieper Two – BBV Oedelem Two.