Wielsbeke Three ontvangt Knokke One in Beker van West-Vlaanderen: “Zeker niet kansloos”

Zondagmiddag staat Bobcat Wielsbeke Three tegenover BC Digiresto Knokke-Heist One in de achtste finale van de Beker van West-Vlaanderen.

De ploeg van Sander Beel voert momenteel ongeslagen de ranglijst aan in vierde provinciale C. “Toen we aan deze campagne begonnen, wisten we niet aan welke tegenstanders we ons mochten verwachten”, vertelt de 34-jarige Diksmuidenaar. “Met deze ploeg hadden we toch in gedachten om mee te dingen voor de prijzen. We hebben een brede complete kern die met de aanvulling van de spelers van BBC Zulte heel wat ervaring heeft.”

“Ikzelf ben na een jaar onderbreking terug begonnen met het spelletje. Druk op het werk en mijn papa die ziek was hielden me aan de kant. Mijn papa leed aan jongdementie en later heel ernstig aan ALS. Hij was een heel grote fan van basketbal en kende veel van de spelers. Zelfs toen ik drie jaar in Leuven speelde wegens mijn studies kwam hij op regelmatige basis kijken. Hij overleed jammer genoeg in augustus. Helaas kan hij mijn terugkeer bij Wielsbeke niet meer meemaken.”

Doorstoten

Zondag komt BC Digiresto Knokke-Heist op bezoek in Sporthal Hernieuwenburg. “We komen tegenover een tegenstander te staan met heel wat ervaring en goeie spelers”, gaat de beroepshalve wetenschappelijk manager, verder. “Als we op iedereen kunnen rekenen moeten we kunnen doorstoten naar de kwartfinale. We kunnen het alle ploegen in tweede provinciale moeilijk maken als we voltallig zijn. Het enthousiasme om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen is er alvast. Vooral in dit soort wedstrijden kunnen we op iedereen rekenen.”

Perfect rapport

“In het kampioenschap willen we het liefst foutloos blijven. De ambitie om een perfect rapport af te leveren is er. Promoveren? Dit moeten we nog bespreken maar ik denk dat het niet veel zin heeft om met deze groep nog langer in vierde provinciale uit te blijven komen. Ook in derde provinciale kunnen we ons mannetje staan denk ik. We hebben de ideale mix en met Michiel Baetens, Lucas Deschrijver, Frederik Geerts en mezelf, hebben we heel wat gestalte in ons rangen”, aldus Sander Beel.