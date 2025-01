Wibac tevreden over sterk seizoen tot dusver

In eerste provinciale maken de dames van Wibac zich op voor de topper tegen leider De Panne. De dames staan op een tweede plaats en verwachten een moeilijke wedstrijd, maar gaan volop voor de winst.

“We zijn bijzonder tevreden over ons seizoen tot zover in de competitie”, opent de 23-jarige guard Marie-Hélène Brunswyck uit Kortrijk die aan haar derde jaar toe is bij Wibac. Ze speelde bij de jeugd van Kortrijk en ging vervolgens de kleuren van Waregem verdedigen om zich na een sabatjaartje bij Wibac aan te sluiten. “Het is waanzinnig hoe we dit hebben kunnen bewerkstelligen met een ploeg waarvan de helft nieuw is. De andere helft speelde vorig jaar al samen. Om op zo’n korte tijd zo’n goed spel neer te zetten, is toch bijzonder.”

De dames van Wibac staan momenteel op de tweede plaats. Enigszins verwacht maar toch straf. “Ik had wel gedacht dat dit ons zou lukken, maar dat durf je dan toch niet meteen uitspreken. Vorig seizoen waren we ook al goed geëindigd en toen was dat een heel stuk minder verwacht. Ik vermoedde dus wel dat het met wat versterking zeker mogelijk moest zijn, maar andere ploegen versterken zich ook, dus je weet nooit hoe het zal lopen. We zijn heel blij met wat we bereikt hebben.”

Zaterdag speelt Wibac de topper tegen leider De Panne voor eigen publiek. “Ze zullen opnieuw even sterk zijn als vorige keer waarschijnlijk”, aldus Marie-Hélène. “Vorige keer hebben wij niet ons beste spel getoond. Hopelijk kunnen we deze week wel tonen wat we waard zijn. Winnen is hoe dan ook het doel, maar we zijn ook wel realistisch. Het zal héél moeilijk worden.”

“Of de titel mogelijk is hangt vooral af van hoe De Panne nog verder presteert dit seizoen. Het verschil goedmaken met hen lijkt me heel moeilijk, maar die tweede plaats zal het wellicht wel worden. We mogen niet uit het oog verliezen dat we vooral voor ons plezier spelen”, besluit Marie-Hélène. (RV)

Zaterdag 18 januari om 18.30 uur: Wibac One – De Panne One.