Wibac speelt topper tegen Waregem: “Deze keer zijn we beter op elkaar ingespeeld”

In eerste provinciale nemen de dames van Wibac het zaterdag thuis op tegen Waregem. Bij Wibac willen ze graag nog eens stunten tegen een ploeg in de top vijf. De ploeg is ondertussen beter op elkaar ingespeeld, maar weet dat het geen makkelijke opdracht wordt.

“In vergelijking met vorig jaar doen we het nu een stuk beter”, opent de 21-jarige forward en guard Syme Bonte uit Moorsele, die farmaceutisch technisch assistent is. “We zijn een redelijk nieuwe ploeg in vergelijking met vorig jaar en wisten dus eerst niet goed wat te verwachten van dit seizoen, maar ondanks de leeftijdsverschillen die er zijn, gaat het samenspelen erg goed. We hadden gehoopt om ergens in het midden van het klassement te zitten en tot nu toe is dat al goed gelukt”, vertelt Bonte.

“De wedstrijd van vorige week tegen Desselgem verliep goed. Op voorhand hadden we natuurlijk gehoopt op de overwinning, maar aangezien we niet voltallig waren, wisten we ook dat dit niet vanzelf zou gaan. Er werd vanaf het begin mooi samen gespeeld. Op die manier vonden we steeds de vrije man. Jammer genoeg moest Stephanie in de tweede helft naar de bank door een elleboogstoot in haar ribben”, klinkt het.

Werkpunten

“Tijdens de wedstrijd mogen we onze focus niet verliezen. In de eerste helft is dat meestal geen probleem, maar na de rust is het vaak wat moeilijker om deze terug te vinden. Ook blijft communicatie wat betreft verdediging een werkpunt”, meent Bonte.

“Komend weekend spelen we de topper tegen Waregem. Het is moeilijk in te schatten wat die partij zal brengen. In het begin van het seizoen hebben we al eens tegen hen moeten spelen en hebben we verloren. Maar toen waren we nog niet zo goed op elkaar ingespeeld. Er is natuurlijk wel een reden waarom ze boven ons in het klassement staan, dat mogen we niet vergeten.”

“Momenteel heb ik een lichte blessure aan mijn knie, waardoor ik minder train, maar wel matchen speel, aangezien het net blok geweest is en er dus vaker wat minder speelster waren. Na afgelopen wedstrijd is het dus ook wat afwachten hoe Stephanie herstelt en of ze volgend weekend al kan meespelen”, besluit Bonte. (RV)

Zaterdag 11 februari om 18 uur: Wibac One – Waregem Four