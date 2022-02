Wibac Sint-Eloois-Winkel ontvangt leider Lauwe: Op zoek naar revanche voor heenmatch

De mannen van Wibac nemen het zaterdag op tegen leider Lauwe. Spelverdeler Stijn Vermaut verdedigt al sinds 1990 de kleuren van Wibac en wil de nederlaag uit de heenwedstrijd graag rechtzetten voor eigen publiek.

“Na een moeizame eerste helft kwamen we afgelopen weekend tegen Knokke-Heist na de rust beter in ons ritme en zo konden we de wedstrijd winnend afsluiten, met 59-70”, zegt de 37-jarige spelverdeler Stijn Vermaut uit Sint-Eloois-Winkel, die klusjesman is bij Top Motors.

“De verdediging deden we wat strakker dan gewoonlijk en daardoor konden we Knokke aanvallend stilleggen. Als we blijven werken in defence, brengt dat een mooi resultaat in aanval en dat moeten we zien mee te nemen naar de volgende wedstrijden.”

Alles dicht bijeen

“Dit weekend nemen we het thuis op tegen leider Lauwe. De heenmatch daar hebben we verloren, dus willen we proberen deze situatie recht te zetten. We proberen iedere week te winnen, maar helemaal bovenaan eindigen zal er dit seizoen niet meer in zitten.”

“Wij staan nu zesde en de punten liggen dicht bijeen, van de teams die een plaatsje in de subtop willen bemachtigen. De top drie lijkt ondertussen te ver uitgelopen om daar nog bij te geraken. Maar al bij al kunnen we toch tevreden terugkijken op onze resultaten in dit seizoen. De nieuwe spelers dragen bovendien aardig hun steentje bij. We komen met het hele team ook goed overeen, zowel op als naast het veld, en dat is toch een goeie motivatie om er elke week voor elkaar te staan.”

“Momenteel zijn er geen blessures of schorsingen binnen de ploeg. We kunnen dus op het voltallige team rekenen om zaterdag voor eigen publiek revanche te pakken tegen Lauwe.”

(RV)