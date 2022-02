Wibac Dames niet tevreden over seizoen: “We kunnen nog een vijftal wedstrijden winnen”

De dames van Wibac kennen een moeilijk seizoen in eerste provinciale, maar laten de moed niet zakken. Er volgen nog enkele wedstrijden tegen ploegen die ze moeten aankunnen en bovendien heeft Wibac nog enkele wedstrijden tegoed.

“De wedstrijd tegen Blankenberge was beter dan verwacht”, opent de 22-jarige post Lies Vande Meulebroucke uit Kortrijk die een master criminologie volgt aan UGent en aan haar derde seizoen toe is bij Wibac. “We wisten vooraf dat winnen er niet in zat en dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Blankenberge staat namelijk eerste in de competitie zonder verlieswedstrijd. We onthouden vooral dat we de moed niet moeten laten zakken en ieder quarter moeten spelen alsof alles nog mogelijk is. Net zoals we in deze wedstrijd gedaan hebben. Zaterdag nemen we het op tegen BBC De Panne, dat tiende staat. Wij staan twaalfde in de stand, op drie punten van hen, met een wedstrijd minder. Het zou een haalbare kaart moeten zijn, mede toch wel door de thuisoverwinning in november.”

zorgsector

“Maar we kunnen niet echt tevreden zijn over onze resultaten dit seizoen. We hebben al vaker verloren dan ons lief is, maar we geven niet op. We zouden toch nog een vijftal wedstrijden moeten kunnen winnen aangezien we, naast De Panne, nog vier wedstrijden te spelen hebben tegen ploegen met nog minder winstwedstrijden dan wij. Momenteel zijn er geen geschorsten in het team. Qua blessures missen we enkel Launy Derck, die sukkelt met een knieblessure. Haar terugkeer is mij alsnog onbekend. Wel zijn al enkele speelsters uitgevallen door studies. Zo is Nienke Dejan onbeschikbaar omdat ze momenteel in het buitenland studeert, en Lieze Verhagen is gestopt. Het is en blijft, door studies of werk, moeilijk om met een mooi aantal samen te trainen. Veel speelsters zijn kotstudenten, mezelf inbegrepen, waardoor ze enkel op vrijdag de training kunnen bijwonen. Anderen werken dan weer in de zorgsector, in shiften, waardoor ze ook evenmin op alle trainingen aanwezig kunnen zijn. Voor wedstrijden is dit jammer genoeg soms ook het geval”, besluit Lies. (RV)

Zaterdag 26 februari om 18.15 uur: BBC De Panne One – Wibac Sint-Eloois-Winkel One.