Wibac beleeft drukke hoogdagen

Basketbalvereniging Wibac kent goede tijden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de nieuwe kledij voorgesteld. Zowel de jeugdploegen als de eerste ploeg zitten in het nieuw. Wibac, de basketbalclub uit Sint-Eloois-Winkel, telt om en bij de 140 leden. “We merken een stijging in het aantal leden en de sfeer binnen de club is erg goed. We zetten verder in op een familiale club”, aldus Dylan Van Wassenhove, jeugdverantwoordelijke binnen de vereniging. De club hield onlangs haar nieuwjaarsreceptie. Daar werd de nieuwe kledij voorgesteld. “Zowel onze eerste ploeg als de jeugd heeft nu nieuwe kledij. Met deze nieuwe kleding zetten we de hele club in het nieuw.” Wibac organiseerde recent ook een kaarting en binnenkort staat er opnieuw een extra-sportief evenement op het programma. “Op vrijdag 17 februari organiseren we in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel onze quiz.” Inschrijven voor de quiz is mogelijk via de website van Wibac www.wibac.be. (BF/foto JS)