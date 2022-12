West Vlaamse ploegen succesvol op X-Mas Tournament

De U19 van Basket @Sea Oostende, de U14 meisjes van ION Basket Waregem en de U12 meisjes van Kortrijk Spurs wonnen tijdens het internationale X-Mas tornooi in Kortrijk de gouden plak.

De meisjes U12 van Kortrijk Spurs kruisten in de finale de degens met hun leeftijdsgenoten van ION Basket Waregem. Voor eigen publiek werd het 55-10. Spannender ging het er aan toe bij de U14 meisjes waar Waregem het opnam tegen Red Vic Wilrijk. Halfweg stonden de bordjes op 32-31. Na de rust bouwden de meisjes van coach Nils Vandewoestyne hun voorsprong stelselmatig uit tot maximaal 15 punten. Uiteindelijk werd het 58-52.

Oostende nam het op tegen het Nederlandse Basketbal ACA Limburg bij de U19. Een wedstrijd die gedurende de ganse wedstrijd alle kanten uit kon. Na 10 minuten stond het 13-15 in het voordeel van onze Noorderburen. Halfweg werden de rollen omgedraaid met 30-39-cijfers. In de derde periode nam Oostende definitief de bovenhand. Na 3 minuten spelen wees het scorebord 50-32 aan. Toch bleef Limburg geloven in hun kansen. Van een twintiger in het krijt ging het naar 60-57. De Kustjongens bijbenen zat er niet meer in. Uiteindelijk werd het 65-72.

Bij de U16 jongens verloor SKT Ieper de kleine finale na een nagelbijter tegen Antwerp Giants met 62-65. De U16 meisjes van Waregem pakten brons na een 60-40 zege tegen Hasselt BT. Ook brons was er voor de U19 meisjes van Waregem na een 54-67 zege tegen Basket Lummen. Basket Blankenberge zag het brons nipt door de vingers glippen tegen Uccle Europe bij de jongens U12. Het werd 39-44. Ook de meisjes U14 van Kortrijk Spurs grepen nipt naast eremetaal tegen München na een 67-57 nederlaag. (ELD)