West-Vlaamse Cats kijken uit naar EK-finale tegen Spanje: “Tijd voor revanche”

De Belgian Cats schreven nu al geschiedenis op dit EK basketbal, maar de Belgische dames willen meer: goud! Vanavond wacht in de finale Spanje. “Tijd om revanche te nemen”, klinkt het strijdvaardig bij Julie Vanloo.

Het werd nog een nagelbijter zaterdagavond in de halve finale tegen Frankrijk. Ondanks een voorsprong van 14 punten aan de rust, moesten de Belgian Cats toch tot de laatste seconde strijden voor hun plaats in de finale. Uiteindelijk werd het 67-63.

Beste prestatie ooit

De Belgische basketdames plaatsen zich zo voor het eerst in hun geschiedenis voor de finale van een groot tornooi. Na brons op de Europese kampioenschappen van 2017 en 2021 en een vierde plaats op het WK van 2018 is dit nu al hun beste prestatie ooit. Maar daar tonen de dames van bondscoach Rachid Méziane zich niet tevreden mee. Zij zijn naar Slovenië afgereisd voor goud.

Revanche

Vanavond moet Spanje nog voor de bijl. Geen onbekende voor de Cats. De Spaanse dames speelden op de voorbije tornooien meermaals spelbreker voor de Belgen. “Het is nu aan ons om revanche te nemen”, aldus Julie Vanloo, die zaterdagavond met vijf driepunters in de eerste helft weer beslissend was. “We hebben jaren gewerkt om hier te staan en dat willen we nu ook laten zien, dat we er klaar voor zijn.”

Fysiek sterker

Vandaag moeten de Belgische dames proberen zo goed mogelijk te recupereren van de fysieke slag uit de halve finale. “Frankrijk voerde de druk stelselmatig op, maar we hebben het tot het einde volgehouden. Op dat vlak zijn we echt wel sterker geworden. In het wedstrijdbegin voelde ik wel de stress. Ik wilde naar de finale en laten zien dat ik ook op beslissende momenten belangrijk kan zijn voor het team”, aldus Vanloo.

Bij de Belgen was Emma Meesseman andermaal de grote uitbinker. De Ieperse kan nu, na titels in België, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten en vijf eindzeges in de Euroleague de kroon op haar carrière zetten. “Dit wordt de eerste finale voor de Cats”, beseft Meesseman. “Nu komt het er vooral op aan zo goed mogelijk te recupereren. Het was immers een erg zware wedstrijd tegen de Fransen en we hebben niet al te veel gewisseld. Ik denk dan ook niet dat wij de favorieten zijn in de finale.”