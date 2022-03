West-Vlaamse Belgian Cats blijven voorlopig in Rusland

In de Russische basketbalcompetitie spelen met Emma Meesseman, Julie Vanloo en Kyara Linskens drie West-Vlaamse Belgian Cats.

Op dit moment is er veel onduidelijkheid over wat er zal gebeuren. Wel is zeker dat de Amerikaanse speelsters van heel wat Russische ploegen het land al verlaten hebben. Daardoor staan heel wat ploegen verzwakt. Al is het op dit moment ook niet duidelijk of de Russische competitie nog verder afgewerkt zal worden. Daarover zou deze week duidelijkheid moeten komen.

De internationale situatie is iets totaal anders. Emma Meesseman is met Ekaterinenburg top in de EuroLeague. De Russische herenploegen zijn al uit de Europese competities geschrapt, voor de damesploegen is die beslissing nog niet gevallen. Wellicht wacht de damesploegen hetzelfde lot.

De drie West-Vlaamse Cats kozen er voorlopig voor om in Rusland te blijven in afwachting van meer duidelijkheid over het verdere verloop van de competitie. Mocht de Euroleague beslissen dat Ekaterinenburg geschrapt wordt, dan zal Emma Meesseman wellicht snel het land verlaten om zich voor te bereiden op het WNBA-seizoen in Amerika dat in mei van start gaat.

Enkel de Russische competitie uitspelen lijkt weinig zin te hebben voor de Belgian Cats. Als de nationale competitie stopgezet wordt, dan zullen ook Vanloo en Linskens wellicht snel terug in België zijn.