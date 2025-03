Wesley Mahieu en Iebac One hebben beste verdediging

Na de 85-68-zege tegen Zedelgem Lions One blijft VK Iebac Ieper One bovenin meedraaien in tweede provinciale. De Ieperlingen hebben voorlopig ook de beste verdediging van de reeks. Er volgen nog vijf wedstrijden, te beginnen met een trip naar Brugge.

“Waar we de voorgaande jaren een mindere defense hadden, staan we er dit jaar wel”, vertelt Wesley Mahieu (32). “Dat is een enorm verschil. Zo win je wedstrijden die je vorig jaar nog zou verliezen. Ook tegen Zedelgem was het opnieuw een sterke collectieve prestatie met vijf spelers in dubbele cijfers. In de eerste helft was een beetje minder. We moesten nog in ons ritme komen na twee weken zonder wedstrijd. Uiteindelijk kwamen we na de pauze scherper voor de dag en trokken we het laken vlot naar ons toe.”

Na 21 speeldagen staat Iebac met 16 zeges op een mooie derde plek. De laatste weken treffen ze enkel nog ploegen die onder hen geklasseerd staan. “Het wordt echt wel nog pittig. We sukkelen met wat blessures en kwaaltjes. Op papier volgt zaterdag de makkelijkste opdracht in en tegen Racing Brugge Two, maar in tweede provinciale zijn er eigenlijk geen makkelijke wedstrijden. Daarna treffen we Knokke-Heist, Desselgem, Sijsele en Langemark. In Knokke is het altijd lastig en de laatste jaren kunnen we maar niet winnen van Desselgem en Sijsele. Een derby tegen Langemark is altijd speciaal. We spelen dan tegen Stijn Noppe, broer van onze ploegmaat Dries Noppe en zoon van onze coach Johan Noppe.”

Transfer

“Met Justin Parmentier trokken we een speler aan die nu actief is bij Langemark. Hij is ervaren, groot en hij heeft een afstandsshot. Justin wordt een ideale toevoeging voor onze ploeg die verder volledig intact blijft”, weet Wesley, die ook jeugdtrainer is bij Iebac. “Ik ben nu mijn derde seizoen met dezelfde ploeg bezig. Die ploeg zit nu bij de U16 en ik heb het gevoel dat ik er het maximale uithaalde. Volgend seizoen wil ik een andere jeugdploeg coachen. Onze jeugdwerking floreert en volgend seizoen gaan we naar tien jeugdploegen. De jeugdtrainers zijn een mooie mix van jonge, gedreven trainers en ervaren trainers zoals Ringo Decaestecker en Johan Noppe.” (API)

Zaterdag 22 maart om 18.15 uur: Racing Brugge Two VK Iebac Ieper One.