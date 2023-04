Wesley Mahieu degradeert met VK Iebac Ieper One naar tweede provinciale

VK Iebac Ieper heeft een bijzonder moeilijk eerste seizoen in eerste provinciale achter de rug. Het team van coach Francis Montefesta moet na een jaartje opnieuw zakken naar de tweede provinciale reeks. Wesley Mahieu kan daarmee leven en kijkt hoopvol uit naar wat de toekomst zijn team kan brengen.

Afgelopen weekend ging Iebac nipt onderuit op bezoek bij Basket Sijsele. “Het was een wedstrijd waarin we 32 minuten op voorsprong stonden”, vertelt Wesley Mahieu. “Maar we konden het niet afmaken. In het laatste quarter wisten we nog amper te scoren. Het geluk zat ook niet mee toen, aan de andere kant kreeg Sijsele heel wat vrijworpen die het in tegenstelling tot ons wel goed heeft benut.”

Dit weekend staat nog een duel met Mibac Middelkerke op de agenda. “Er staat voor ons niks meer op het spel. Winnen zou voor een mooie afsluiter zorgen. We kijken vooral terug op een seizoen, na de coronajaren, waarin de bizarre competitieformule niet echt in ons voordeel speelde. Ook wat meer geluk zou ons wellicht wat hoger gebracht hebben.”

Ambitie blijft

De degradatie is geen domper voor Iebac. “Ondanks het feit dat ik de opbouw van vierde naar eerste provinciale heb meegemaakt vind ik het geen drama om volgend seizoen weer in tweede te spelen. Soms moet je een stap achteruitzetten om er twee vooruit te gaan. Doorheen de jaren heb ik heel wat spelers gecontacteerd van in en rond Ieper en kunnen overtuigen om voor dit project te kiezen en ook nu is het geloof er nog altijd.”

Met Mike Sercu, Matteo Kindt en Wannes Wildemeersch zijn er alvast drie mooie versterkingen gerealiseerd. “Zo goed als alle spelers blijven aan boord, wat voor mij heel wat voldoening en vertrouwen geeft. We zijn en blijven een club waar naast het sportieve ook het familiale een rol speelt. En als je ziet hoeveel spelers er volgend seizoen opnieuw bij zijn in zowel de A- als de B-ploeg, dan zijn we alvast op dit gebied zeer geslaagd! Hoe dan ook, ambitie is en blijft aanwezig.” (BV)

Zaterdag 29 april om 20.15 uur: VK Iebac Ieper One – Mibac Middelkerke One.