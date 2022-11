Werner Rotsaert verlaat totaal onverwacht Avanti Brugge: “Uiteraard blijf ik supporter”

Het sloeg in als een bom toen maandag bekend geraakte dat Werner Rotsaert het voor bekeken houdt bij Avanti Brugge. Aan de basis ligt een groeiend gevoel van inmenging in zijn sportieve visie. Na amper overleg aanvaardde het Avanti-bestuur zijn ontslag. Alexander Albrecht, vanaf het eerste uur betrokken bij de herrijzenis van het nieuwe Avanti, neemt voorlopig over, samen met Johan Boone.

“Het was een moeilijke wedstrijd, zaterdagavond tegen Zottegem, en we speelden niet goed, maar we wonnen op karakter”, licht Rotsaert de feiten van de voorbije dagen toe. “Ik schrok me echter een hoedje toen ik ’s anderendaags een mail kreeg van de voorzitter, waarin hij zich als spreekbuis van het jeugdbestuur opwierp en waarin hij hun oproep omschreef om een grotere en snellere inbreng van de jeugd te forceren.”

Onderhuids

“Voor mij was dat een teken aan de wand dat er al langer iets moet gesmeuld hebben en ik heb meteen de conclusie getrokken dat iemand anders dat dan maar moet doen. Twintig jaar heb ik in eerste nationale gecoacht en nooit, maar dan ook nooit, heeft iemand zich met mijn werk bemoeid. Dat dat nu wel leek te gebeuren, raakte me, temeer omdat voorzitter Wim Van Besien een schitterend mens is, omdat de club een uniek project op poten zet en omdat ik over een magnifieke spelersgroep beschikte die de voorbije jaren succes na succes behaalde. Veertien dagen geleden schakelden we nog een tweedeklasser uit in de beker van Vlaanderen, zonder de voorgift nodig te hebben.”

Ik wil jeugdspelers inpassen, maar dan moeten de ambities bijgesteld worden

Vertrouwen spelers

Rotsaert beklemtoont dat hij absoluut geen probleem heeft om jongeren speelkansen te geven: “Ik wil ze zeer graag inpassen en eventueel 20 speelminuten gunnen, maar dan moeten de ambities bijgesteld worden. Ik ben aangetrokken om titels te behalen en dat is wat ik ook dit jaar wou doen. Maar over de manier waarop moet niemand zich moeien. Ik stel de spelers op waarvan ik vind dat ze het beste geheel zijn om tot het gewenste resultaat te komen.”

Dat het tussen coach en spelers nog goed klikte, getuigt ook captain Sam Allemeersch: “Ook voor ons was dit een donderslag bij heldere hemel. Niemand die dit zag aankomen en vooral ook niemand die een vraag stelde achter de aanpak van de coach. We betreuren dit, maar zullen blijven doen waarvoor we op het veld staan: elke wedstrijd proberen te winnen.”

Voorlopig worden de trainingen geleid door een duo. Johan Boone ‘depanneerde’ al een eerste keer toen Rotsaert door ziekte tijdelijk out was. Alexander Albrecht stond mee aan de wieg van het nieuwe Avanti en leidde de ploeg op het veld naar de titels in elke provinciale reeks. De voorbije weken zat hij als assistent naast Rotsaert op de bank.

Alle steun

“Alex was de voorbije weken echt een grote steun voor mij”, stelt de afscheidnemende coach, “en nu verdient hij van iedereen, mezelf incluis, alle steun. Hij zal dat goed doen en ik hoop van harte dat hij kampioen kan spelen. Voor de topper van zaterdagavond in Ieper heb ik hem alvast alle succes gewenst. Ik blijf supporter van deze schitterende spelersgroep en ik zal niet natrappen of ook maar iemand iets kwalijk nemen. Met Avanti heb ik zoveel mooie dagen meegemaakt dat ik dan een verkeerd beeld zou geven van deze prachtige club.” (MD)

Zaterdag 12 november om 18.30 uur: SKT Ieper Two – Avanti Brugge One.