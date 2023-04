Wereldtop rolstoelbasketbal zakt af naar Blankenberge

Van 7 tot en met 9 april zakt de wereldtop rolstoelbasketbal af naar Blankenberge: het internationaal paastoernooi vindt er dan plaats op de terreinen van Sport Vlaanderen. “Een hoogstaand event waarop de absolute wereldtop vertegenwoordigd is. Dit jaar nemen voor het eerst zes topploegen deel”, zegt Jurgen Content, schepen van Sport.

“Het paastoernooi pakt uit met een dijk van een affiche. De nationale teams van Australië, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Turkije nemen het tegen elkaar op. Deze landen zijn momenteel in volle voorbereiding voor het WK in Dubai eind juni”, klinkt het.

De Europese deelnemers bereiden zich voor op het EK in Rotterdam, waar ze zich kunnen kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Parijs. Het paastoernooi start op vrijdag 7 april met de wedstrijd Canada-Nederland. Er wordt in twee poules een voorronde gespeeld met op zaterdagavond de halve finales en op zondag de finales. De toegang tot het toernooi is gratis. Op www.rolstoelbasketbal.eu vind je alle info over het speelschema en de teams, en zal ook een livestream te volgen zijn.