Weken van de waarheid voor Basket Poperinge: “We moeten zondag de leider verslaan”

Zondag ontvangt Basket Poperinge One leider Kortrijk Spurs Five voor de topper in vierde provinciale C. Het doel van Poperinge blijft nog steeds promotie naar derde.

Jean-Pierre Ruyssen (72) zag zijn ploeg vorig weekend met 38-101 winnen tegen Zwevegem. “Uiteraard ben ik blij met deze overwinning, maar echt juichen doe je niet”, zegt de coach. “We moeten zo snel mogelijk weg van dit niveau, want het is meer bezigheidstherapie dan echte competitie. Anderzijds wordt de opdracht om te promoveren er niet makkelijker op. Elk jaar komen er nieuwe ploegen bij en als kleine club is het moeilijker om daar tegen op te boksen.”

De komende weken worden cruciaal voor de promotiedoelstelling. Leider Kortrijk Spurs Five komt naar Poperinge zondag. In Kortrijk verloor Poperinge met 11 punten verschil. “Ik heb gezegd aan mijn spelers dat nu de maand van de waarheid volgt. Als ze willen overgaan naar derde, zullen ze alles moeten geven. De opdracht is duidelijk zondag: winnen van de leider. Als we positief willen staan tegenover Kortrijk, moet het verschil 12 punten zijn. Kortrijk is een jeugdige ploeg en de beste ploeg van de reeks. We spelen thuis en ik hoop dat we veel supporters mogen verwelkomen. In vierde zijn er drie reeksen en de drie kampioenen gaan rechtstreeks over. Daarnaast is er nog een play-off tussen alle tweedes voor een extra plaats. Misschien kunnen er ook nog bijkomende stijgers zijn, maar dat is altijd afwachten. Om zeker te zijn, moeten we dus vol voor die eerste plaats gaan. Het beloven dus boeiende weken te worden”, zegt de ervaren trainer, die wil blijven maar dan wel enkele voorwaarden stelt. “Ik wil meer aanwezigheid op de dinsdagtraining. Als ik me engageer, ga ik er volledig voor en dat verwacht ik ook van de spelers. Bovendien wil ik integratie van eigen jeugd. Er zit een talentvolle lichting aan te komen van U16 en U18. We moeten bouwen aan een ploeg waar we eigen jeugd kansen geven, omringd door een aantal ervaren jongens. Het is belangrijk om als kleine club de eigen jeugd aan boord te houden.” (API)

Zondag 16 februari om 17 uur: Basket Poperinge One House of Talents Kortrijk Spurs Five.