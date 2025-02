Wegen van Davion Mintz en Filou Oostende zullen straks scheiden

Vleugelspeler Davion Mintz behoorde zondag niet tot de wedstrijdselectie voor de trip naar Landstede Hammers. Een dag eerder had hij de clubleiding geïnformeerd dat hij om persoonlijke redenen Filou Oostende wil verlaten.

Davion Mintz, die de indruk wekte hoogtes met laagtes af te wisselen, heeft nochtans de derde beste computerevaluatie van alle Filous dit seizoen.

In gemiddeld 26’16” van 20 wedstrijden (drie basisplaatsen) in de BNXT League was deze small forward goed voor 14,3 punten (55,8 % tweepunters, 34,1 % bommen en 83,2 % vrijworpen), 4 rebounds, 2,6 assists en 2 steals. In negen matchen van de Champions League noteerde Mintz in gemiddeld 24’42” 12,4 punten (58,1 % tweepunters, 38,7 % bommen en 89,7 % vrijworpen), 3,2 rbounds, 1,6 assists en 0,3 steals. Zijn stats ogen dus wel mooi.

Ondertussen is Davion Mintz maandag al teruggekeerd naar de States. Officieel past dit binnen de geplande interlandbreak waarin Oostende zijn spelers extra rustdagen geeft. Wellicht maken Oostende en Mintz eerstdaags bekend dat ze hun onderling contract beëindigen. Ja, het zou ons niets verbazen dat de wegen van deze Amerikaanse basketter en Filou Oostende op minder dan drie weken van de bekerfinale scheiden.