“We geloven dat we beter kunnen dan we tot nu toe toonden”: Wytewa Roeselare (tweede landelijke) speelt behoudsduel tegen Oostende

In tweede landelijke kennen de dames van Wytewa Roeselare voorlopig een moeilijk seizoen: ze staan op twee na laatste. Zondag nemen ze het in een behoudsduel op tegen Oostende, dat met evenveel punten mee onderin staat.

“We hadden dit resultaat niet verwacht en zijn toch teleurgesteld in hoe het voorlopig liep”, opent de 29-jarige guard en forward Jolien Verkruysse uit Lauwe. “Bij aanvang van het seizoen was het geloof in ons eigen kunnen nog wat zoek en vonden we de juiste combinaties op het veld nog niet. Hierdoor gingen we een aantal wedstrijden volledig de mist in of kwamen we net dat tikkeltje te kort om de overwinning binnen te halen.”

Nochtans bewezen de dames van Wytewa vorig weekend nog tegen de leider dat ze beter kunnen. “De wedstrijd tegen HOT Spurs was er eentje waarin voor ons niets te verliezen viel. Kortrijk staat momenteel eerste dus het was slechts een kwestie van ons te tonen en niet zomaar het onderspit te delven. Dit is zeker en vast gelukt, tot in de laatste minuten deden we mee voor de overwinning. Daarom geloven we des te meer dat we beter kunnen dan we tot nu toe getoond hebben. De wil en vechtlust zijn er, dus als we nu details kunnen bijwerken, is elke overwinning binnen handbereik.”

Herpakken

Zondag ontvangen ze BC Oostende One, dat eveneens onderin het klassement staat. “Wij verwachten een harde wedstrijd die tot het laatste signaal zal moeten gespeeld worden, maar de sfeer en motivatie zitten goed dus wij zijn er alvast klaar voor”, zegt Jolien. “Momenteel is de grootste ambitie om ons te herpakken, omdat we veel beter kunnen dan wat we al lieten zien. Met die mentaliteit zien we wel waar we eindigen. Het seizoen is nog lang, dus alles kan nog. De vechtlust en drive om beter te worden zitten momenteel zeer goed. Daarmee proberen we alle plooien binnen ons spel glad te strijken.” (RV)

Zondag 1 december om 15 uur: Wytewa Roeselare One – BC Oostende One.