Waregemse dames kijken Liège in de ogen: “Met de juiste mentaliteit kunnen we met ION winnen”

ION Basket Waregem gaat dit weekend op zoek naar de zevende overwinning van het seizoen op het veld van CIMEDE Liège Panthers.

De ploeg van coach Frederic Claessens verloor vorig weekend op het veld van Phantoms Boom met 83-77. De absolute uitblinker was Nastja Claessens met 30 punten, 12 rebounds, 5 steals, 3 assists en 2 blocks. Indrukwekkende cijfers voor de 18-jarige Deerlijkse.

Ook de jongste wedstrijden tegen landskampioen Kangoeroes Mechelen en Brunehaut was ze telkens goed voor 26 punten. Toch blijft de studente psychologie in Gent er rustig onder. “Als je puur naar de punten kijkt, maak ik wel progressie”, vertelt ze. “Toch moet ik kritisch blijven voor mezelf. Er zijn immers nog heel wat werkpunten. Zelfs tegen Boom betrapte ik mezelf op kleine dingen die beter moeten. Net als tegen Mechelen hadden we het gevoel dat er misschien meer in zat. Toen speelden we in de derde periode te overhaast, net als tegen Boom nu.”

“Dit weekend krijgen we met Luik een ploeg voorgeschoteld waarvan we met de juiste mentaliteit kunnen winnen. Gewoon de vorige wedstrijden loslaten en er vol voor gaan, met z’n allen erin geloven en als iedereen zijn steentje bijdraagt, moet iets mogelijk zijn. We moeten meer in onszelf geloven”, aldus Nastja Claessens. (ELD)