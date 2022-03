Waregemse basketbaldames willen goed gevoel van derbyzege meenemen: “Dit was gewoon geweldig”

ION Basket Waregem zette vorig weekend het burenduel tegen House Of Talents Spurs met sprekend gemak naar zijn hand. Dit weekend staat Phantoms Basket Boom op de kalender.

Waregem won verdiend tegen Kortrijk vorig weekend met 44-67-cijfers. Een van de uitblinkers was niet toevallig Nina Krisper. De Oostenrijkse is momenteel in heel goeie doen. “Het was gewoonweg geweldig”, opent de sympathieke 20-jarige Oostenrijkse internationaal. “Als we als team spelen en ons aan onze afspraken houden, hebben we al bewezen dat we samen grote dingen kunnen bereiken. Ook tegen Kortrijk was dit zo. Ik ben echt enorm trots op mijn teamgenoten en hoe we hebben gepresteerd in deze belangrijke wedstrijd.”

Harde werkers

Net als de ploeg maakte Nina doorheen het seizoen progressie. “Ik ben er eindelijk achter wat mijn verantwoordelijkheid in het team is, en wat ik moet doen om hen zo goed mogelijk te helpen. Ik ben naarmate het seizoen vorderde enorm gegroeid en ik vind het nu heel leuk om met mijn teamgenoten te spelen. Ze pushen me en helpen me om nog elke dag beter te worden. Eerlijk gezegd kwam ik niet met enige verwachtingen naar Waregem. Maar na een tijdje zag ik echt het potentieel in dat team en wist ik dat we een plek moesten bemachtigen voor de play-offs. Ja, we zijn een heel jong team, maar we zijn harde werkers. Iedereen geeft zich meer dan honderd procent op het veld om onze doelen te bereiken. Het is heel leuk dat we de nu zo goed als de top acht hebben gehaald, maar onze focus moet nog steeds liggen op de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen om de best mogelijke plek veilig te stellen.”

Defensieve transitie

Zondag staat Phantoms Boom als eerste op dat lijstje. “Boom speelt heel snel basketbal. De laatste wedstrijden hadden we wat problemen met onze defensieve transitie”, gaat Nina verder. “Als we tegen hen succesvol willen zijn, moet dat worden vermeden. We hebben een hele week om de focus daarop te leggen, dus ik ben er vrij zeker van dat we klaar zullen zijn om onze volgende overwinning mee naar huis te nemen.”

We hebben het zo leuk, op en naast het veld

“Ik ben in Waregem terechtgekomen door mijn manager. Hij organiseerde een gesprek met Caroline de Roose en Coach Fré Claessens. De neuzen stonden al vlug in dezelfde richting. Ik amuseer mij hier heel goed. Mijn teamgenoten maken het me gemakkelijk om hier gelukkig te zijn. We hebben het zo leuk, op en naast het veld. Ik ben erg dankbaar dat ik ze heb. Er is geen groot verschil tussen de mensen in België en Oostenrijk. Misschien is het enige punt dat ik wil noemen, dat de Belgen luider en extravert zijn dan de Oostenrijkers. En als je me zou vragen naar de verschillen met de landen, zou ik zeker het weer noemen. Het is voor mij ongelooflijk hoeveel het regent in België”, besluit Nina Krisper lachend. (ELD)