Waregems assistent-coach Chris Lannoo blikt vooruit op derby tegen Gent: “Top vier is nog altijd mogelijk”

Dit weekend staat voor ION Basket Waregem One de derby tegen Wanty Gent Hawks op het programma. De ploeg van assistent-coach Chris Lannoo won zijn laatste twee uitwedstrijden.

Tegen Basket SKT Ieper One (80-85) en LDP Donza (73-100) won ION Basket Waregem buitenshuis. Iets wat eerder op het seizoen niet vanzelfsprekend was. “Al is daar geen verklaring voor”, opent assistent-coach Chris Lannoo.

“Dit doet zeker deugd en is heel goed voor het vertrouwen. Belangrijke zeges, als je weet dat de top vier en het thuisvoordeel in de eerste ronde misschien nog op het spel staat. Dat we moeilijk uit kunnen winnen? Dit moet puur toeval zijn. Veel van die uitslagen konden net omgekeerd zijn. Dit is een bizar seizoen met verrassende resultaten.”

“Tegen Donza hadden we momenten dat het minder ging, maar die deden ons minder pijn. Collectief zetten we stappen de laatste maanden. We vinden elkaar beter. We gaan vol vertrouwen de laatste wedstrijden tegemoet.”

Vorm van de dag

De eerste is zaterdag tegen Gent Hawks. “Ondanks dat de Gentenaren vrij laag staan in het klassement zal er van onderschatting geen sprake zijn”, gaat de 55-jarige Oostrozebekenaar verder.

“Ze zijn zeer onvoorspelbaar en er heerst een gezonde rivaliteit tussen de twee clubs, en dat zorgt altijd voor extra pigment. De vorm van de dag zal bepalend zijn. Ook in de laatste thuiswedstrijd volgende week tegen Insurea Kontich Wolves zal dat zo zijn. Hopelijk blijven we nu gezond.”

Kalmere agenda

Chris stopt na dit seizoen als assistent-coach. “Ik heb deze beslissing in alle rust genomen. Het hoeft niet meer zo druk te zijn in combinatie met mijn werk. Ik wil een iets kalmere agenda. Pas op: ik zie de club en de sporthal nog heel graag hoor (lacht).”

“Misschien doe ik iets in een andere minder tijdrovende rol bij de club. Maar daar lig ik nu niet wakker van. Eerst is er nog werk genoeg en plezier met de mannen dit seizoen. Ik doe het voor alle duidelijkheid nog heel graag hoor.”

“Ik ben 20 jaar actief bij Waregem als jeugdcoach en assistent-coach. Assistent was ik onder Sven de Clercq, Olivier Foucart en nu het derde seizoen met Jan Guns. Met Sven en Olivier pakten we elk een keer de titel in Top Division 1. Daar zou ik dus graag nog een derde aan toevoegen. We hebben een goeie ploeg, het zou vooral voor Jan en de spelers heel leuk zijn.”

“Het is met veel voldoening en waardering dat ik dit mocht doen. Zelf speelde ik nooit op dit niveau, ik ben hier heel dankbaar voor dat ik met coaches met verschillende visies mocht werken”, besluit Chris Lannoo.

(EL)