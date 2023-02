Vrenz Bleijenbergh leidt Filou Oostende naar winst in Limburg

In Hasselt heeft een onvolledig Filou Oostende een belangrijke 75-82-overwinning geboekt tegen een eveneens niet compleet Limburg United. Er wachten de Filous nog twee duels tegen Antwerp Giants en één tegen Bergen in deze nationale fase.

Geen Djordjevic, Buysse, Thurman en Bratanovic bij Filou Oostende dat in zijn matchselectie de jongeren Massey en Vandenbossche had opgenomen. In de Alverberg te Hasselt leidden de Oostendenaars 35 minuten maar het was toch hard werken om de volle buit vast te houden. Maximaal leidde Oostende bij 24-32 maar Limburg proefde in het derde bedrijf van een 52-49-voorsprong.

Oostende opende de match het best (6-12) en rondde bij 15-20 het openingskwart af. Limburg United bleef in het spoor (24-27) maar keek aan de rust tegen een achterstand van zeven eenheden (34-41) aan. Tyree (14), Gillet (10) en Bleijenbergh (7) hadden toen het gros van de Oostendse productie voor hun rekening genomen. Van der Vuurst had al zeven assists uitgedeeld!

Tweede helft

De Filous die in het derde bedrijf bij 46-45 en 52-49 achterop hinkten, hadden aan het halfuur de leiding (52-56) weer overgenomen. Dat verschik bleef tot 62-66 behouden en uiteindelijk won Oostende met 75-82, eenzelfde kloof van zeven stuks zoals aan de rust.

Met 21 punten (6 op 6 tweepunters, 1 op 3 bommen en 6 op 8 vrijworpen), 9 rebounds en 3 assists haalde Vrenz Bleijenbergh de beste computerevaluatie van alle Zeekapiteins. Ook kapitein Pierre-Antoine Gillet zette opnieuw een heel keurige prestatie neer: 17 punten (3 op 3 tweepunters, 3 op 8 driepunters en 2 op 2 vrijworpen), 2 rebounds en 1 assist. Keye van der Vuurst deelde in dit duel negen assists uit.

Zondagnamiddag ontvangt Filou Oostende in de eigen COREtec Dôme Antwerp Giants. (PR)