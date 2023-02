Vrenz Bleijenbergh is klaar voor ontvangst van Antwerp Giants: “We zijn eindelijk op dreef”

Filou Oostende en Antwerp Giants ontmoeten mekaar in de komende maand drie keer. De twee komende competitiematchen (zondagnamiddag thuis en woensdagavond in Antwerpen) zijn cruciaal voor de eerste plaats in het nationale deel van de BNXT League. Het derde duel is de finale om de beker van België.

De twee competitiematchen tussen beide toppers werden uitgesteld op zondag 2 oktober (voorronde FIBA Europe Cup, Antwerp Giants) en op woensdag 7 december (Champions League, Filou Oostende). Beide werden verplaatst naar de slotweek van de nationale competitie.

Oostende slaagde erin zonder vier geblesseerde kernspelers te winnen tegen Brussels en in Hasselt. “Nu zijn we eindelijk op dreef. Ons sterkste punt is dat iedereen het verschil kan maken. We hebben veel variatie in onze ploeg. We hebben goede insidespelers en veel schutters”, zegt Vrenz Bleijenbergh, die ook andere talenten noemt.

“Onze troef? Veel rotatiemogelijkheden in de ploeg”

“Neem ook bijvoorbeeld Keye van der Vuurst, die misschien iets minder shots pakt maar ook een goede schutter is; hij deelt dan weer veel assists uit. We hebben trouwens een heel diepe ploeg. Kijk maar naar wat Pintelon deed nu Thurman even out was”, stipt Bleijenbergh aan. “We hebben veel rotatiemogelijkheden. Als de aanval niet draait, hebben we een sterke defensieve ploeg en kunnen we sneller lopen. Als het shot niet valt, kunnen we inside gaan. Die 22 driepunters tegen Brussels? Na elke training nemen we extra shots!”

Valentijnsmatch

Zondag 12 februari, de eerste confrontatie van dit seizoen tussen Filou Oostende en Antwerp Giants, is meteen ook de Valentijnsmatch van Oostende. Supporters worden opgeroepen hun liefdesboodschap voor hun geliefde in te sturen via het Instagramverhaal of naar benjamin@bcoostende.com Dan zie je ze tijdens de match verschijnen op de animatieschermen!

Je kan ook op de wedstrijddag een foto nemen aan de ‘lovewall’ en die foto posten, de club taggen en kans maken op romantische prijzen. Een toevoeging van hashtags als #wearefilou #magictwelve en #oneteam is ongetwijfeld een pluspunt.

Bekerfinale

Voor de bekerfinale Antwerp Giants-Filou Oostende, zondag 12 maart in Vorst, waren begin deze week al 600 tickets van de twee pakketsoorten verkocht. Pakket twee kost 25 euro (volwassenen) of 15 euro (kids jonger dan 12 jaar). Daarvoor krijg je een inkomticket en een passend T-shirt. Wie ook de verplaatsing met een supportersbus wil maken en daar overigens een gratis drankje krijgt, betaalt respectievelijk 35 euro of 25 euro.

Voor de busverplaatsing naar de bekerfinale in Vorst Nationaal zijn er opstapplaatsen in Oostende (Mister V-arena, Sportparklaan 6, 8400 Oostende), nabij Brugge (Carpool Parking Loppem, Koning Albert I-Laan, 8210 Zedelgem) en Kortrijk (Café Palace, Tombroekstraat 11, 8510 Kortrijk Rollegem).

Vanaf zondag 12 februari (na de BNXT-wedstrijd tegen Antwerp Giants) kan iedereen zijn T-shirt en finaletickets afhalen aan het loket.

(Peter Rossel)