Voorzitter BBC Koksijde: “Promoveren met A-ploeg”

BBC Koksijde heeft dit seizoen drie seniorenploegen in competitie. De A-ploeg herbegon in vierde provinciale en de club wil graag snel de stap zetten naar derde. De club heeft met Kim Vandewiele sinds dit seizoen ook een nieuwe voorzitter.

Kim nam de fakkel over van Els Vannecke. “Zij besloot om na vier jaar dit engagement stop te zetten”, vertelt Kim (28), die in Adinkerke woont. “Ik heb zelf nooit gebasket, maar ben al negen jaar betrokken in de basketwereld via mijn man Anthony Peters. Hij is afkomstig van Koksijde en coach van de U14 en U16 en hij is ook aangesloten als speler. Voordien was ik ondervoorzitter en ik probeer ook te helpen waar nodig. Zo sta ik af en toe in de kantine en zit ik ook steeds aan de jurytafel. We zijn vaak aanwezig in de club en hebben een dynamisch bestuur. Met sportief verantwoordelijke Carine en ondervoorzitter Isabelle tellen we nog twee vrouwen in het bestuur.”

Eigen kerktoren

Dit seizoen heeft de club naast de bloeiende jeugdwerking drie seniorenploegen. In totaal zijn er 200 leden. Vorig jaar was de eerste ploeg nog actief in landelijke. “Door een samenloop van omstandigheden kwam er een leegloop. Wij doen niet zomaar inkomende transfers en vinden het belangrijk dat jongens van onder de eigen kerktoren in de ploeg spelen. De doorstroming vanuit de jeugd is heel belangrijk. Al deze factoren samen deed ons beslissen om opnieuw te beginnen in vierde provinciale.”

Promoveren

Dirk Goens is coach van de A-ploeg. “Met deze ploeg zijn we goed gestart in de competitie met drie zeges uit evenveel matchen. In de beker wonnen we tegen BC Lamett Deerlijk-Zwevegem C met 82-49. Komend weekend is er de topper tegen Basket@Sea F. Zij zijn net als ons nog ongeslagen.” Naast de A-ploeg is er een recreatieve B-ploeg.

“De beide herenploegen trainen steeds samen. Ten derde is er een damesploeg die in eerste provinciale speelt. De jonge ploeg betaalt nog leergeld en kon nog niet winnen, maar ze blijven strijden”, aldus Kim, die teamleader customer care is bij Mitsubishi Electric. De club organiseert ook twee grote activiteiten doorheen het jaar. “In februari is er ons spaghettifestijn en in mei een fin de saison.”