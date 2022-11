Volodymyr Shevchuk (21) is een van de nieuwe gezichten bij SKT Ieper One

SKT Ieper One trok dit seizoen enkele Oost-Europese basketters aan. Een van hen is Volodymyr ‘Volo’ Shevchuk (21). De Oekraïner vertrok uit zijn thuisland op zoek naar veiligere oorden.

In de Rijselstraat huizen momenteel drie basketters van SKT Ieper samen: de Bulgaren Spas Nikolov en Rumen Vasilev en Oekraïner Volodymyr Shevchuk.

Volodymyr komt uit Lutsk, niet ver van de Wit-Russische grens. Hij is 21 jaar en meet 2,02 meter. “Zeg maar Volo”, geeft hij mee. “Volo, zoals het automerk Volvo maar dan met één V. Het is fijn om samen te wonen met Spas en Rumen. Ze zijn heel vriendelijk en ik kan altijd bij hen terecht als er iets is. Het feit dat deze club huisvesting aanbiedt aan spelers, is uiteraard een pluspunt.”

Vriendin in Milaan

“Via via kwam ik in Ieper terecht, ver weg van de oorlog in mijn thuisland. Praten over die oorlog, is zwaar”, geeft Volo toe. “Het is een heel moeilijk situatie en het brengt veel emoties met zich mee. Ik denk er iedere dag aan, zeker ook aan mijn familie die daar nog is. Ik heb vaak contact met mijn broer en grootvader. Samen kerst vieren zal er helaas niet inzitten. Mijn droom is om ooit weer in de Oekraïense competitie te kunnen aantreden. Maar dat is nu nog niet aan de orde”, aldus Volo, die ooit nog jeugdinternational was voor zijn land en voor het interview zijn vriendin Polina (20) inschakelde als tolk.

Een biertje? Ja dat lust ik wel, maar niet te veel. We blijven sportmannen

“Ik begrijp Engels, maar het is nog moeilijk om me vlot uit te drukken. Polina komt uit Charkov, dat ook heel zwaar getroffen is door de oorlog. Zij kan vlekkeloos Engels en woont en studeert op dit moment in Milaan. Ik studeerde economie in Oekraïne, maar door de taalbarrière is het moeilijk om een job te vinden met mijn diploma.” Zijn vriendin ziet hij ongeveer maandelijks. “Ze komt gemiddeld een keer per maand naar hier, telkens voor een dag of vijf. In december zal dat voor een langere periode zijn en dan willen we enkele steden bezoeken.”

Blessure

Op sportief vlak was het voor Volo een moeilijk seizoensbegin. “Ik maakte nog niet zoveel minuten. Mentaal worstel ik met kopzorgen en dat heeft invloed op mijn spel. Het vloeit voort uit de situatie in Oekraïne en veroorzaakt vermoeidheid en stress. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk de knop omdraaien. Al wacht er nu eerst een revalidatie nadat ik een voetblessure opliep. Daarna wil ik me herpakken en hoop ik nog van waarde te zijn voor het eerste team.”

Gerespecteerd

Volo voelt zich ondanks de moeilijke situatie in zijn heimat op zijn gemak in Ieper. “De mensen zijn hier heel vriendelijk. Soms is het moeilijk communiceren, maar in de ploeg voel ik me zeker gerespecteerd. Het eten en drinken is hier best in orde. Al kook ik nog steeds het liefst de Oekraïense traditionele gerechten. Ons huisje ligt naast een slagerij en enkele supermarkten. Een ideale ligging dus, want ik doe het meeste met de fiets. Een biertje? Ja dat lust ik wel, maar niet te veel. We blijven sportmannen”, lacht Volo.

Zondag 13 november om 16 uur: Belfius BCCA Neufchâteau One – SKT Ieper One.