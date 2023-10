Volledig vertimmerd Rozenbeka wacht op de eerste punten

Intussen zijn de meeste wintercompetities al in actie en dat is ook het geval voor Rozenbeka dat straks zijn eerste thuiswedstrijd speelt tegen Wibac uit Sint-Eloois-Vijve. Rozenbeka, een ploeg die al enkele jaren in derde provinciale actief is, moet jaar na jaar hard strijden om zijn stek te vrijwaren in derde. Of dit ook dit seizoen het geval zal zijn, vroegen we aan vaste clubspeler Lowie Sanctobin.

Smalle kern

Lowie Sanctobin, roepnaam lange Lowie, woont in Kortrijk, maar is haast dagelijks in de Mandelmeersen te vinden waar hij niet alleen meetraint met de eerste ploeg, maar ook een handje toesteekt bij de jeugdopleiding. Zo is hij onder andere coach van de U12. “De jeugdopleiding is voor Rozenbeka heel belangrijk, want wij moeten het meestal doen met eigen jeugd die we zelf opleiden en groeikansen geven.”

Of Rozenbeka er voor dit seizoen goed voorstaat? “Dat is nog steeds koffiedik kijken. We hebben drie matchen gespeeld, maar zijn nog steeds puntenloos. Wel moet ik toegeven dat we steeds moeten afdruipen met een heel nipt verlies. Een eerste overwinning kan niet meer veraf zijn. Het is ook zo dat een zestal nieuwe jongens moeten ingepast worden en dat vraagt tijd. Geef ons een beetje respijt en ik ben er zeker van dat een vijfde stek haalbaar is.”

Wibac

Op zaterdag 7 oktober wordt er thuis gespeeld tegen Wibac. “Eigenlijk kan ik niet veel kwijt over deze ploeg. Wibac is een vaste waarde in de reeks, maar volgens de trainer is dit wel een haalbare kaart gezien de progressie die we match na match maken. Doordat we helemaal onderaan in de ranking bengelen, kan ik moeilijk beweren dat wij beter zijn, maar één ding is zeker: we gaan onze huid duur verkopen en wellicht komt de eerste overwinning eraan.”

Of hij met zijn 32 jaar nog lang hoopt mee te draaien in het A-team? “Kijk, voor mij is basket een uitlaatklep. Ik kan nog steeds het matchritme van de eerste ploeg aan en mijn motivatie bestaat erin om mijn kennis over te dragen aan onze jongeren, zodat ze steeds beter worden.”