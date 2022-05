VK Iebac Ieper verzekert zich van promotie: “Al drie versterkingen die overkomen van Poperinge”

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar VK Iebac Ieper is door een overwinning op bezoek bij Gullegem nu zeker van de promotie naar de hoogste provinciale reeks. Coach Francis Montefesta haalde al wat versterking binnen, maar zoekt nog power voor onder de borden.

VK Iebac Ieper One haalde het afgelopen zondag met 62-63 bij Gullegem. “We moesten deze match absoluut winnen om nog aanspraak te maken op de tweede plaats”, klinkt het bij de Ieperse coach. “Aan de rust stonden we 34-30 achter en kregen meteen een 7-0-tussenspurt om de tweede helft te openen tegen.”

“We stonden maximaal 53-37 achterop, maar dankzij een zonepress konden we beetje bij beetje inlopen. Gelukkig miste Gullegem in de slotseconden nog twee vrijworpen, anders waren we verloren.”

Niet onderschatten

Op de slotspeeldag in tweede provinciale is Zwevegem-Deerlijk de tegenstander. “We moeten deze match winnen om als tweede te eindigen”, gaat Montefesta verder. “We zullen er alles aan doen om dit tot een goed einde te brengen. We onderschatten de tegenstander niet en willen enkele spelers die afscheid nemen op een gepaste manier uitzwaaien. Verliezen zou wel heel zuur zijn.”

In tweede provinciale is Zwevezele al eventjes zeker van de titel. “De tweede stek was het hoogst haalbare, maar we hebben een aantal slechte wedstrijden gespeeld waardoor het verschil met de kampioen groot is geworden. Wegens vele afwezigheden, was onze terugronde minder dan de heenronde. Hierdoor waren onze automatismen zoek. Maar al bij al moeten we tevreden zijn.”

Volgend seizoen speelt Iebac One in eerste provinciale. “We hebben al drie versterkingen die van Poperinge overkomen. We hopen deze week nog een vierde inkomende transfer te mogen aankondigen, maar zijn ook nog op zoek naar een inside-speler als laatste versterking. Gegadigden mogen zich altijd melden”, besluit de trainer.

(BV)