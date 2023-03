VK Iebac Ieper One met mes op de keel: “Eigenlijk drie op drie nodig”

VK Iebac Ieper One staat op een degradatieplaats in eerste provinciale. Het wordt voor de troepen van coach Francis Montefesta niet eenvoudig om de situatie nog te keren: er resten hen nog drie wedstrijden. Dit weekend is KBBC Oostkamp Two de tegenstander.

Artoer Galimov probeert de druk alvast weg te houden. “Het heeft geen zin om naar die wedstrijden toe te gaan met de gedachte dat we eigenlijk drie op drie moeten halen”, vertelt hij. “Anders ga je misschien spelen op een manier die helemaal niet nodig is. Als we van Oostkamp verliezen, is het waarschijnlijk over en out voor eerste provinciale, maar dan proberen we volgend seizoen weer de top te spelen in tweede.”

Na Oostkamp volgen nog matchen tegen Sijsele Two en Mibac Middelkerke One. “Vooral die laatste staat met stip genoteerd. Tegen hen hebben we wat recht te zetten. We wonnen drie van de vier quarters in de heenmatch, maar verloren de wedstrijd.”

“Het was een heel vreemd seizoen, met die twee poules in de eerste ronde. We hadden de pech in een groep te zitten waarvan de ploegen zeker in tweede en misschien zelfs in eerste landelijke kunnen meespelen. “Bovendien hadden we af te rekenen met heel wat blessures. In een normale reeks en zonder de vele afwezigen hadden we in de middenmoot kunnen spelen. Als je vaak met zijn zessen moet trainen, kun je geen matchritme en automatismen opbouwen.”

Onwetendheid

Toch laten ze bij Iebac de kopjes niet hangen. “De sfeer is nog altijd heel goed. We zijn ervoor blijven gaan en zullen dat tot het bittere einde doen. We zien dan wel wat er gebeurt. Normaal zijn er twee zakkers, maar als er ploegen in de hogere reeksen degraderen, kunnen dat er meer worden. Het is jammer dat je vooraf niet weet waar je aan toe bent.” (BV)