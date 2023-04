VK Iebac Ieper B kampioen in vierde provinciale A na indrukwekkend seizoen

Zaterdagavond behaalde VK Iebac Ieper B de titel in vierde provinciale. De ploeg nam dit jaar een herstart en won 13 van zijn 14 matchen. Met nog twee wedstrijden te spelen kan de ploeg niet meer ingehaald worden.

VK Iebac Ieper B ontving Wielsbeke B, dat als derde geklasseerd staat. De thuisploeg had nog één zege nodig in de laatste drie matchen en kon die opdracht al meteen tot een goed einde brengen. Het won met 66-56 en zo kon de champagne ontkurkt worden. Door deze titel speelt de ploeg volgend seizoen in derde provinciale. “Wetende dat het vorig jaar toch een heel ander verhaal was”, zegt voorzitter Bernard Bode. “Door het onverwachts afhaken van spelers bij de B-ploeg in de vorige competitie, moest de tweede ploeg noodgedwongen forfait geven voor de rest van dat seizoen 2021-2022.”

Drijvende kracht Vincent Van Damme

Het was evenwel nooit de bedoeling om de B-ploeg op te doeken. “Naast de blijvende spelers, zocht drijvende kracht achter het verhaal Vincent Van Damme, nieuwe gegadigden om de ploeg te komen versterken en de respons op zijn zoektocht bleek groot. Als coach van het nieuw gevormde team werd oud-speler Wim Dervaux bereid gevonden om het nieuwe team onder zijn hoede te nemen. We besloten om te herstarten in vierde, men wou eerst uitkijken naar wat de sterkte zou zijn van het nieuw samengestelde team.”

Bovenin meedraaien in derde

Het bleek een schot in de roos te zijn. “Week na week mochten de ambities bijgesteld worden. Tot op vandaag leed de ploeg slechts één nederlaag thuis tegen Langemark B, met 61-64. Zaterdagavond konden de zwartwitten – in een zespuntenmatch tegen rechtstreeks concurrent Wielsbeke – zich tot de terechte kampioen kronen. Met dit team mag Iebac B volgend seizoen gerust de bovenste helft van het klassement in derde ambiëren. Maar nu eerst even genieten en de twee resterende matchen tot een goed einde brengen”, aldus een trotse voorzitter.