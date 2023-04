VK Iebac Ieper B autoritair kampioen in vierde provinciale: “Grote vriendenbende op en vooral naast het veld”

Zaterdagavond behaalde VK Iebac Ieper B de titel in vierde provinciale A. De ploeg nam dit jaar een herstart en won 13 van zijn 14 matchen. Met nog twee wedstrijden te spelen, kan de ploeg niet meer bijgebeend worden. Tijd om even terug te blikken met enkele protagonisten van het afgelopen seizoen.

VK Iebac Ieper B won de beslissende match met 66-56 van Wielsbeke. De ploeg werd dit seizoen nieuw leven ingeblazen, nadat er vorig jaar forfait moest worden gegeven door het afhaken van enkele spelers. Speler Vincent Van Damme (40) is de drijvende kracht achter het project en de kapitein van de ploeg. “Ik vond het heel jammer dat de B-ploeg plots niet meer bestond”, zegt de Ieperling. “Met de A-ploeg promoveerden we naar eerste, maar ik vroeg me af of ik dat niveau nog zou aankunnen en niet beter wat zou afzakken. Ik besloot om wat spelers te contacteren en zo konden we de B-ploeg 2.0 boven de doopvont houden. Ik wou absoluut vermijden dat het verhaal definitief zou stoppen. Ik ben al quasi mijn hele leven verbonden aan de club.”

Dit jaar kon hij echter niet in actie komen door aanhoudend blessureleed. “Eerder deze week onderging ik een ingreep in Jan Palfijn in Gent. Ik sukkel met mijn linkervoet en vorige behandelingen hielpen niet. Hopelijk zijn de problemen nu van de baan en kan ik volgend seizoen weer meespelen. Binnen zes weken ga ik weer op controle. De honger is groot om op het veld te staan. Ik was iedere match aanwezig, maar het knaagt wel dat het naast het terrein was. Je hoopt en droomt wel dat je bovenin kan meedraaien, maar dit was echt een topjaar. De titel op eigen veld is de kers op de taart. Ik denk dat we in derde ook zeker ons mannetje kunnen staan.”

18 spelers

De ploeg bestaat dit seizoen uit volgende spelers: Ben Dervaux, Bert Dervaux, Wim Dervaux, Pieter Lelong, Franky Papegaey, Chesney Rambour, Ruben Desmet, Andy Deramoudt, Jordi Deseure, Zoubeir Hachana, Thomas Verhaeghe, Yolan Pannekoucke, Wout Dejonckheere, Kobe Vanoosthuyse, Niels Noppe, Mike Sercu, Vincent Van Damme, Mathias Dejaegher en Sander Six. “Wim Dervaux was bereid om deze ploeg te trainen. Zijn aandeel is heel groot in deze titel. Hij smeedde er een echt geheel van, wat niet evident is als je een kern van 18 spelers hebt”, aldus nog Vincent Van Damme.

Het aandeel van de coach is heel groot. Hij smeedde de ploeg tot één geheel

Vincent steekt de loftrompet op voor coach Wim Dervaux (42). Hij is de oudste van de drie broers die betrokken zijn bij Iebac B. “Dat we met drie broers in dezelfde ploeg spelen is wel een leuk gegeven”, vertelt de Wervikaan, die werkt bij AZ Delta in Rumbeke. “Iebac is mijn enige club en ik speelde vroeger vooral bij de eerste ploeg. Daarna werd ik even speler-coach van de B-ploeg, tot corona opkwam. Dit jaar ben ik opnieuw ingestapt en het was een heel leuk seizoen. Zelf speelde ik in twee matchen mee, toen we in spelersnood verkeerden. Ik had er al van in het begin een goed oog in en wist dat we met deze spelersgroep bovenin konden meedoen. Het enige kleine minpunt is dat we geen perfect rapport kunnen neerleggen. We verloren namelijk één keer, met 61-64 tegen Langemark B. De voorbije twee matchen waren tegen de tweede en derde en iedereen stond er. Dat stemde me heel tevreden. Ik ben dan ook een trotse coach. Een match winnen is leuk, maar als je kan winnen met klasse is het des te mooier. Volgend jaar hoop ik op een plek bij de eerste vijf”, aldus de trainer die na de titelmatch even van wat qualitytime genoot in Nederland.

“De voorbije week hebben we niet getraind en konden de spelers bekomen van de stress en nog even nagenieten. Het werd na de match nog een pittige avond, want er was toevallig een streekbierenavond in de kantine vorig weekend. Iedereen kon dus de batterijen opladen. Vanaf volgende week stomen we ons dan klaar voor de twee laatste matchen. Daarin willen we iedereen nog aan de bak laten komen.”

Comeback na acht jaar

Wim is de coach van zijn broers Bert en Ben. “Ook ik ben al van mijn zevende aangesloten bij de club”, vertelt Ben (34). “Op mijn 24ste hing ik mijn schoenen aan de haak en dit jaar maakte ik mijn comeback. Ik ben tevreden over mijn niveau, maar zou volgend seizoen graag nog fitter zijn. Er is nog marge”, lacht Ben, die blij is dat de titel binnen is. “Je voelde wel de nervositeit, maar uiteindelijk konden we het over de streep trekken. De taferelen na de match waren uitbundig. Ik ben pas rond 4.30 uur thuisgekomen”, blikt hij terug.

“Ook vroeger kon ik al eens kampioen spelen met Iebac B, destijds onder leiding van Dimitri Vintevogel. Volgend jaar blijf ik aan boord en we zullen blijven verderwerken aan het samenspel. De groep blijft grotendeels samen en dat is alleen maar positief”, zegt Ben, die als center speelt en werkt als ploegleider bij McBride. “Ik werk afwisselend vroege en late shiften, waardoor ik een week op twee niet kan trainen. Het toeval wil dat mijn broer Bert daar ook werkt maar de omgekeerde uren heeft. Zo trainen wij bijna nooit samen, maar we kennen elkaar natuurlijk door en door. Ook naast het veld is onze band heel sterk.”

Topscorer Deramoudt

Als je kampioen speelt dan heb je natuurlijk ook scorend vermogen. Zo telt Wout Dejonckheere voorlopig de meeste driepunters: 40 stuks. Andy Deramoudt is dan weer topscorer met een gemiddelde van 14,5 punten per wedstrijd. Voor Andy is het dit seizoen een terugkeer naar het vertrouwde nest. “Ik begon hier op mijn tiende en ging tussenin vier jaar naar Langemark”, schetst de 30-jarige forward uit Ieper. “Ik heb ervaring in tweede en derde, en kijk uit om volgend seizoen opnieuw in derde aan te treden. In 2020 kreeg ik twee nieuwe heupen en de artsen raadden me aan om het rustiger aan te doen. Ik speel daarom voor de fun en dat is de ingesteldheid van de hele ploeg. We vormen een grote vriendengroep op en vooral naast het veld. Ik denk dat dat één van onze grote sterktes is.”