Vijfde editie van G-weldig BBaltornooi

Het G-weldig BBaltornooi vindt op zondag 22 oktober voor de vijfde keer plaats in Sporthal Leiestadion in Desselgem. Het is ook de eerste Memorial Jana Snauwaert. Jana maakte vorig jaar nog deel uit van de G-ploeg van Desselgem.

G-basket Desselgem ontvangt maar liefst 110 basketters met een mentale beperking. Er wordt op twee niveaus gespeeld, afhankelijk van de skills die de speler haalt.

Het tornooi loopt van 8.45 tot 16.30 uur, en wordt gespeeld met officiële refs met het hart op de juiste plaats. “G staat niet enkel voor gehandicapt, maar ook voor Goesting, Galant, Geïntegreerd, Gezellig, Gemotiveerd, Geanimeerd”, klinkt het.

Zonder Jana

“Voor het eerst moeten we ons tornooi beginnen met een minuut stilte”, vertelt organisator Frank Termote. “Bert Vanhouteghem, broer van Jana en stichter van het G-weldig tornooi, zal er ook zijn. Hij was de trigger om dit tornooi op te starten. Dit wordt de eerste keer zonder Jana…”

“Normaal zijn er om en bij de negentig spelers, nu twintig meer. Met begeleiders erbij zijn dat 160 mensen. Basket@sea, Raptors Langemark, Basket Zwevezele Midwest Izegem, Kortrijk Spurs, Donza Deinze, Gentse Duivels, Falco Gent en Brugge maken hun opwachting. Brugge is er als nieuwe G-basketbalclub voor het eerst bij, met spelers van Brugge en Gent – de naam is dan ook Gentbrugge. De leeftijdscategorieën zijn naar beneden gehaald. We begonnen met +18, maar in overleg met G-sport is dat nu vanaf 12 jaar. En er komt een dansgroepje, Let’s dance uit Beveren-Leie, waarmee de spelers een dansje kunnen doen.”

Niet graag weigeren

“Volgend jaar moeten we ons concept misschien aanpassen. Nu hebben we een ploegje moeten weigeren, en dat doen we niet graag. En wij willen in Desselgem met een tweede ploeg starten, met een viertal spelers niveau 4 en enkele die daar tegenaan leunen.” (ELD)