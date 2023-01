Versterking voor Avanti Brugge

Avanti Brugge heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Ngolo Masaka. Hij was tot voor kort actief bij Merelbeke Hawks.

Ngolo Masaka is al de derde speler die gebruik maakt van de vrijheid die hen geboden wordt na het faillissement van Merelbeke Hawks en in de Brugse regio komt spelen. Eerder tekende Arman Khodadadzade een verbintenis tot het einde van het seizoen bij Basket Sijsele en volgend jaar speelt Jonathan Balanga bij Oostkamp.

Masaka is een grote (2m00) inside-speler en is amper 19 jaar oud. Hij wordt beschouwd als een talentvolle en vlot scorende speler en is onmiddellijk inzetbaar. De voorbije dagen trainde hij al mee met de Bruggelingen en voorlopig tekende hij een contract tot het einde van het seizoen. Voor Avanti is deze Congolees ook de eerste buitenlander sinds het heropstarten van de club.