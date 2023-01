Vermoeid Filou Oostende gaat thuis onderuit tegen viriel Charleroi

Filou Oostende verloor het eerste deel van zijn drieluik in een periode van 98 uur. De vermoeide Zeekapiteins sneuvelden met 88-101 tegen een viriel maar beter Spirou Charleroi. Helaas speelden de refs Van den Broeck-Gillis-Mylle ook een niet gesmaakte rol met 59 fouten waarvan drie technische tegen Oostende.

Een bijna voltallig Oostende – weliswaar nog zonder Djordjevic – tegen een Charleroi “au grand complet”: dit kon een leuke klassieker worden. Buysschaert en Barcello bekwamen een basisplaats naast Bleijenbergh, Tyree en Gillet. Makwa opende de score. Zeven punten van Kuta voedden de Karolingische productie. Gillet had een even groot aandeel in de 17-14-tussenstand na zes minuten. Op 21-16 via twee vrijworpen van Tyree reageerde Charleroi een eerste maal heel duidelijk.

Uitblinker Jackson rondde een 0-10-antwoord af: 21-26 Fogang driepunterde naar 22-29. Opnieuw slikten de Oostendenaars, die nochtans in de tien aanvangsminuten het gros van de rebounds neerhaalden maar zich ook vijfmaal de bal lieten ontfutselen, heel veel punten in het initiële kwart.

Vroeg in het tweede quarter overschreed de driepunterende Libert de tienpuntengrens: 22-32. Charleroi kon die voorsprong niet handhaven. Bommen van de rustige Thurman en van krijger Troisfontaines en een paar leuke korven van Buysse brachten Oostende in de zestiende minuut 39-33 voorop. Voorbij de driepuntlijn legde Tyree de 46-43-rustscore vast.

Technische fouten

Snel na de rust bombardeerde Lisboa beide teams op gelijke hoogte: 48-48. De vijftien fouten (9-6) in het derde bedrijf wogen zwaar door bij sommige spelers. Buysschaert hoorde al snel een vierde fout. Iets later slikte Bratanovic een onsportieve fout. Charleroi nam de leiding graag (56-59) over. Bij het ingaan van een time-out smeerde ref Van den Broeck de jarige Tyree een technische fout aan, meteen zijn derde streepje van de avond.

Nog iets later blies ref Gillis een technische fout tegen coach Gjergja die een videocall nochtans met de correcte bewegingen aanvroeg. De agressieve bezoekers stoorden zich niet aan de vele fluitsignalen. Jackson vergrootte de voorsprong tot 67-73. Na een vierde fout van Bratanovic verzorgde Osaghae met een “and one” de 68-76-tussenstand aan het halfuur.

Referees

In het vierde deel moesten drie Oostendenaars het terrein voortijdig wegens vijf fouten verlaten. Buysschaert was bij 72-76 het eerste slachtoffer. Lisboa en Jackson bleven vanop verscheidene afstanden de weg naar de korf vinden. Bij 76-85, met nog 4’41” op de klok, riep coach Gjergja dan ook zijn team naar zijlijn. Barcello hoorde aan 81-89 zijn vijfde fout. Ref Van den Broeck smeerde zelfs Bleijenbergh een technische fout aan. In de slotfase was er ook een vijfde fout voor Bratanovic.

Charleroi won verdiend met 88-101 tegen een Oostende dat dringend opnieuw moet leren beter samenspelen. De drie referees voelden echter dat ze onnodig ook een rol hadden opgeëist, want ze weigerden na het eindsignaal de spelers en coaches te groeten.

(PR)