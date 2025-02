Verkoop van tickets voor bekerfinale van Filou Oostende gaat van start

Filou Oostende-Leuven Bears is de onuitgegeven bekerfinale in het Belgische basketbal. Bovendien voor de eerste keer in de COREtec Dôme van Oostende. Vanavond, maandag, vangt de ticketverkoop voor BCO-supporters aan.

Er is grote vraag naar tickets voor de allereerste bekerfinale in Oostende, zondag 9 maart om 16.50 uur. Beide finalisten, Filou Oostende en Leuven Bears, beschikken elk over ongeveer 1.600 tickets. De plaatsen voor supporters van Filou Oostende bevinden zich in de blokken N tot en met T. Volwassenen betalen 22 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 12 euro. Filou Oostende organiseerde al een presale voor zijn abonnees. Zo zijn er al duizend tickets besteld.

Het loket in de COREtec Dôme is van maandag tot vrijdag geopend van 9 uur tot 17 uur. Online zijn tickets te koop vanaf vandaag maandag om 20 uur via deze link.

De vipplaatsen zijn in voorverkoop via de liga. Daarvoor lopen de aanvragen vlot binnen. Leuven Bears vangt dinsdag zijn voorverkoop aan. Er is ook nog een zone voor neutrale supporters voorzien voor onder meer de gasten van de basketliga en voor sponsors van de beker van België die ook de commerciële naam Lotto Basketball Cup draagt.

Filou Oostende won al twintig maal de beker van België en is dan ook recordkampioen. De jongste bekerwinst dateert wel van 2021, in volle coronaperiode voor een leeg Paleis 12 te Brussel. Leuven won de bekerfinale 2005, toen trouwens in Leuven met 87-80 tegen Spirou Charleroi.