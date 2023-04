Verdiende zevende plaats voor Oostendse Basketball Academy in allereerste Youth Basketball Champions League: “Onze club waardig vertegenwoordigd”

De U18-ploeg van Filou Oostende eindigde op de zevende plaats in de allereerste Youth Basketball Champions League (YBCL) in het Turkse Bursa. Na verlenging haalden ze het met 71-78 tegen het Spaanse Murcia. De Youth Basketball Champions League is een vijfdaagse met de U18-teams van tien deelnemers uit acht verschillende landen, aan de Basketball Champions League, een continentale clubcompetitie.

“De organisatie van de YBCL was echt top. Zowel op sportief als extra sportief vlak was dit een prachtige ervaring: de beide zalen, het transport, het verblijf in het hotel en natuurlijk de vele wedstrijden”, drukt coach Maarten Caron zijn tevredenheid over de organisatie uit.

De Oostende COREtec Basketball Academy, zoals de basketbalschool van Filou Oostende, officieel heet, was ingedeeld in poule A met als tegenstanders de Tsjechische Basketball Academy Nymburk, het Spaanse Murcia COC Oftalmologia, het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Bosnische Igokea m:tel. In de andere groep streden het Litouwse Rytas Vilnius, het Duitse Porsche BBA Ludwigsburg, het Turkse Tofas Bursa, het Israëlische Bnei Herzliya en het Spaanse Lenovo Tenerife.

Zes wedstrijden

De Oostendse U18, tien Belgen en twee Nederlanders onder leiding van coach Maarten Caron, speelde twee matchen op de openingsdag. Op de 70-89-nederlaag tegen Igokea volgde een 78-68-zege tegen Nymburk. Daarna leden de Oostendenaars twee nederlagen: 76-68 tegen Murcia en 83-79 tegen Jeruzalem. Oostende eindigde vierde op vijf teams in deze poule en speelde de volgende dagen matchen om de plaatsen vijf tot en met acht.

In het eerste duel leidden de Oostendenaars tot in de slotfase tegen Tenerife, dat uiteindelijk met één punt (77-76) het laken naar zich toetrok. Zaterdag wonnen de Oostendenaars met 71-78 na verlenging tegen Murcia de match om de zevende plaats. In de vier slotminuten van de reguliere tijd dwongen ze met een 0-10-rush die over-time af. Zo eindigen de Oostendenaars op de zevende plaats van deze allereerste Youth Basketball Champions League.

Heel hoog niveau

Maarten Caron is best tevreden over de zes wedstrijden van zijn U18-ploeg. “Elke wedstrijd konden we meestrijden voor de overwinning tegen teams van een hoog niveau. We hebben drie wedstrijden relatief close verloren, maar de laatste match wonnen we dan weer in over-time. Het verschil tussen de plaatsen vier tot en met acht zat hem echt in de details”, meent Caron.

Coach Maarten Caron wist z’n spelers te motiveren. © YBCL

“Doorheen het tornooi zijn we als team enorm gegroeid. Het niveau van de competitie lag heel hoog. In de eerste wedstrijd (tegen de latere winnaar Igokea, red) waren we wat onder de indruk. Nadien konden we beetje per beetje onze stempel drukken. Fysiek was de vermoeidheid zeker aanwezig, maar op dit event bleven de jongens volle bak gaan.”

Omgaan met druk

“Onze jongens mogen trots zijn over de manier waarop ze het basketbal gebracht hebben. We hadden als doel om onze club waardig te vertegenwoordigen op en naast het terrein, ik denk dat we dat zeker gedaan te hebben. De Youth Basketball Champions League is niet zomaar een tornooi! Dit was de eerste maal, maar het smaakt al naar meer. De spelers leerden enorm veel bij. Elke wedstrijd was als het ware een finale. Door deze ervaring leren ze omgaan met druk, wat hen in de nabije toekomst zeker van pas zal komen”, besluit Maarten Caron.