Veerle Waegemans geeft voorzitterschap dames Kortrijk Spurs door: “Veel werk bij Basket Vlaanderen”

Veerle Waegemans stopt als voorzitster bij de cel House Of Talents Kortrijk Spurs dames. De combinatie met een bestuursfunctie bij Basket Vlaanderen is te zwaar. Met “gepassioneerde Spur” Manu Gheysen is een opvolger in eigen huis gevonden.

“Na tien jaar engagement voor het Kortrijkse basket is het tijd om de fakkel door te geven en een volgende stap te zetten als bestuurslid bij Basketbal Vlaanderen”, vertelt Veerle Waegemans. “Sinds juni vorig jaar combineerde ik het voorzitterschap bij de dames van Kortrijk met een bestuursfunctie bij Basketbal Vlaanderen. Dat bleek net iets te veel te zijn om alles te kunnen combineren. Bij Basketbal Vlaanderen komt meer kijken dan ik had verwacht.”

Scheidsrechters

“Zo is er een tekort aan trainers en scheidsrechters. Sommige trainers namen twee of drie ploegen voor hun rekening, en scheidsrechters leidden graag meerdere wedstrijden. Sinds corona is het aantal teruggevallen. Men ontdekte andere vrijetijdsbestedingen naast basketbal, en men beperkt zich meer en meer tot één ploeg. Daarom willen we met ons achtkoppig bestuursorgaan van Basket Vlaanderen jongeren en spelers ertoe aan te zetten om scheidsrechter te worden.”

“Het youth official verhaal, waar men wedstrijden tot U12 mag leiden, is een succes. Maar ook in oudere reeksen zijn er nu tekorten. We proberen clubs hierbij te betrekken om refs en trainers op te leiden. Die opleidingen willen we ook hedendaagser maken, bijvoorbeeld via online cursussen. Ook de nationale ploegen, de Lions en Cats en de topsportschool vallen onder onze bevoegdheid bij Basket Vlaanderen.”

“Verder wil ik Top Division Women aantrekkelijker maken. Nu zijn niet alle wedstrijden even aangenaam om naar te kijken, vanwege de niveauverschillen. Bij de meisjes is de vijver natuurlijk kleiner dan bij de jongens. Daarom moeten we inzetten om meisjes meer aan het basketten te krijgen. Daar wil ik graag mijn schouders onderzetten.”

“Ik heb me met heel veel plezier voor de Spurs ingezet. Ik was tien jaar bestuurslid, waarvan vijf jaar voorzitster. Zelf heb ik tot mijn drieëntwintigste gebasketbald en op mijn veertigste hervat bij de veteranen. Ik ben dan ook heel blij met Manu Gheysen als nieuwe voorzitter. Ik kan het met een gerust hart overlaten aan een gepassioneerde Spur.”

Groot supporter

Manu Gheysen (52) speelde zelf zijn hele jeugd bij Nemea Kortrijk. De voorbije jaren werd hij een groot supporter van de Spurs en volgde hij de matchen van de fanionteams en Dames B & Dames C. Hij was al enkele jaren actief in de Cel Dames. Gheysen is de vader van Amélie, die al van kindsbeen af bij de Spurs speelt.

Komend seizoen wil hij mee zijn schouders zetten onder de heropbouw van Dames A, vanuit een gezonde basis. Lisa Foucart, Cylia Ducoulombier en Emma Van Thuyne hebben hun contract verlengd en de zussen Emma en Sarah Bell van Phantoms Boom zijn aangetrokken. De komende weken wordt de kern uitgebreid tot acht à negen speelsters die zullen aangevuld worden met eigen jeugd en speelsters uit het B-team. (ELD)